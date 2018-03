Cum sa faci fata persoanelor toxice care exista sau care intra in viata ta? Acestea se folosesc de alte persoane pentru a obtine ceea ce isi doresc indiferent de moment sau de situatia in care se afla. Aproape intotdeauna gasesc o varianta pentru a da vina pe tine - chiar daca tu nici nu faci parte din povestea pe care ei incearca sa o construiasca.

Vor elabora un plan care sa te faca sa crezi ca cei din jurul tau nu sunt de partea ta, ca nu esti o persoana placuta si ca existenta ta este o mare greseala.

Nu este bine pentru sufletul tau sa ramai in jurul unor astfel de persoane pentru mult timp deoarece acestia stiu cum sa se joace cu mintea si cu sufletul tau. Iata, insa, cum poti scapa de persoanele toxice.

Cum iti ajuti sufletul sa lupte cu o persoana toxica?

1. Ignora tot ce fac si ce spun

Persoanele toxice sunt intotdeauna in negare. Ele nu accepta niciodata greselile lor si, totusi, au o scuza fara sens. Cea mai buna modalitate de a le aborda este sa le ignori. Intoarce-ti privirea de la cuvintele lor si fugi cat poti.

Nu depune eforturi pentru a incerca sa le corectezi; asa doar o sa cazi in capcana. Te vor deruta cu logica lor dificila si, in cele din urma, vei ceda.

Cel mai rau lucru pe care il poti face pentru sufletul tau este sa ceri sfatul persoanelor toxice. Stii deja ce este mai bine pentru tine. Urmeaza-ti inima.

Nu mai intreba in stanga si in dreapta. Ai curajul sa te lasi condusa de intuitie, sa iti urmezi visurile pentru ca, daca nu faci asta, intr-o zi vei fi prinsa intr-o capcana de o persoana toxica. In acea zi, vei intelege in cele din urma ca este mai bine sa urmezi vocea din inima ta in loc sa depinzi de ajutorul persoanelor din jurul tau.

3. Continua sa cresti

Evolutia mentala este o necesitate pentru fiecare fiinta umana. Persoanele toxice prospera de pe urma oamenilor care sunt blocati in mod constant intr-o viata asupra carora nu au nicio putere.

Cresterea personala depinde de incredere. Nu poti spera sa devii o versiune mai buna a ta daca nu ai incredere in tine si nu iesi din zona de confort pentru a incerca lucruri noi si a te provoca sa iti depasesti limitele.

Persoanele toxice doresc sa traiesti in aceeasi viata plictisitoare pentru ca doar asa le va fi mai usor sa te manipuleze.

Continua sa te dezvolti si sa te schimbi deoarece acest lucru nu doar ca le va tine departe de tine, ci te va ajuta si pe tine sa explorezi si sa iti descoperi noi talente in acest drum pe care il faci in viata ta.

Oamenii care si-au pierdut orice incredere in propria persoana sunt o tinta usoara pentru persoanele toxice deoarece sunt slabi din punct de vedere emotional; iar persoanele toxice se hranesc cu aceasta slabiciune.

Puterea este in mainile tale, trebuie doar sa ai incredere in tine. Nu mai fi distrasa de persoane care nu au nimic mai bun de facut decat sa hraneasca cu negativism alte persoane! Traieste pentru tine. Bucura-te de micile placeri ale vietii. Apreciaza ce ai obtinut pana acum. Lupta pentru visurile si obiectivele tale. Fii tu insati.