Universul te iubeste, trebuie doar sa ai rabdare.

Acest mesaj este pentru tine, suflet frumos ce ai fost ranit. Acest mesaj este pentru tine, om cu inima buna care ai fost pus la pamant de un milion de ori.

Acest mesaj este pentru toti cei care isi pierd somnul pentru ca au prea multe ganduri care le alearga prin minte. Acest mesaj este pentru cei care nu cred niciodata in basme si in finaluri fericite. Acest mesaj este pentru cei care au fost dezamagiti. Acest mesaj este pentru cei care nu pot renunta la trecut.

foto interior si prima pagina: Solveig Shutterstock

ACEST MESAJ ESTE PENTRU TINE.

Trebuie sa te iubesti mai intai pe tine pentru a iubi pentru altcineva. Trebuie sa inveti sa ai incredere mai intai in tine pentru ca mai tarziu sa poti avea incredere in altcineva. Trebuie sa inveti sa renunti la trecut si sa te concentrezi asupra prezentului.

Trebuie sa fii puternica.

Inainte de a putea sa renunt la ceea ce credeam ca este real, am trecut prin toata durerea... dar am ascuns-o cu un zambet. Am repetat aceleasi greseli vechi pe care mi-am promis ca nu le voi face din nou. Mi-am pierdut prietenii, dragostea, increderea si rabdarea de-a lungul timpului. Dar am invatat ceva... Am invatat sa nu am incredere in toti oamenii pe care ii intalnesc. Am invatat sa fiu independenta. Am invatat sa valorific adevaratul sens la prieteniei. Am invatat sa iubesc drumurile dificile pentru ca acestea vin cu cele mai frumoase lectii de viata si ne aduc cele mai mari satisfactii.

Si, mai presus de toate, am invatat cum sa ma iubesc.

Viata este frumoasa daca avem incredere in Univers. Trebuie doar sa avem rabdare si sa privim partea plina a paharului. Chiar si in cele mai dificile momente trebuie sa gasim ceva frumos de care sa ne agatam inima. Vom deschide o multime de usi in aceasta viata si nu toate vor veni cu lucruri frumoase... si este absolut normal sa se intample acest lucru. Incearca sa nu iti pierzi rabdarea in timp ce astepti ca lucrurile sa se aranjeze asa cum iti doresti.

Vor exista momente in care din viata ta vor pleca persoane importante si la care tii. Insa aceste persoane sunt doar pentru o perioada temporara in viata ta. Vin ca o binecuvantare sau ca o lectie. Te ajuta sa vezi partea pozitiva a vietii. Sa descoperi greselile trecutului sa iti notezi lectia pe care ai invatat-o si sa continui mai departe pe drumul tau. Fiindca viata ta va fi frumoasa doar daca renunti la tot ce te-a ranit. Vei putea zambi din nou.

Vei trece prin multe. Vei invata lectii importante. Vei suferi. Si cand vei ajunge sa intelegi ca trebuie doar sa accepti tot ce se intampla si sa nu mai ignori semnele Universului, atunci vei incepe sa traiesti cu adevarat. Pentru ca atunci cand vei accepta toate aceste lucruri si defectele tale, vei putea sa te iubesti pe tine si pe cei din jurul tau.