Cand iubesti o femeie Taur, intelegi cu adevarat ca termenul "acasa" poate exista intr-o alta persoana.

Cand iubesti o femeie Taur, inveti ce inseamna sa fii iubit, respectat si tratat cu un fel de caldura pe care nu ai mai simtit-o niciodata inainte - o caldura neconditionata, sincera si adevarata. Este cea mai calda iubire pe care inima ta a simtit-o pana acum.

Cand iubesti o femeie Taur, inveti cum sa incetinesti in viata. Inveti ca rabdarea nu inseamna intotdeauna gestionarea temperamentului sau sa fii buna cu persoanele dificile sau toxice - inveti ce inseamna sa gasesti placere in miciile bucurii ale vietii. Cand iti traiesti viata alaturi de o femeie Taur, traiesti cu un fel de rabdare care te ajuta sa intelegi ca viata nu este doar despre fuga dupa faima, bani si succes. Este mai mult decat atat - este despre lucruri marunte precum mirosul unei cafele, rasaritul unui soare, o adiere de vant, o plimbare prin parc. Inveti sa iei o pauza si sa respiri bucuria din jurul tau, sa simti cu adevarat caldura si dragostea care radiaza de la oamenii din jurul tau.

Cand iubesti o femeie Taur, inveti cum sa accepti dragostea chiar si atunci cand esti convins ca nu o meriti pentru ca inima ei este atat de mare si dragostea pentru tine atat de profunda incat este imposibil sa ignori toata iubirea pe care o primesti.

Cand iubesti o femeie Taur, traiesti o viata in care exista sinceritate, loialitate, stabilitate, pace si o vulnerabilitate care este atat dureroasa cat si frumoasa.

Cand iubesti o femeie Taur, traiesti o viata pe care nu ai crezut vreodata ca o poti trai, o viata in care sufletul tau este intotdeauna fericit - pentru ca nu te-ar rani niciodata intentionat.

Iata cateva trasaturi importante ale femeii Taur:

Treci printr-o perioada mai dificila si ai nevoie de un umar pe care sa plangi? Simti ca trebuie sa spui tot ce ai pe suflet si cauti o persoana care stie sa tina un secret? Orice ar fi, poti conta pe femeia Taur deoarece nu te va dezamagi niciodata.

2. Femeia Taur se indragosteste foarte repede

Una dintre calitatile femeii Taur este faptul ca se indragosteste destul de repede, insa doar dupa ce inima ei s-a convins ca si-a gasit sufletul pereche si ca poate avea incredere in tine. In momentul in care iubeste, ofera tot ce are mai bun si face tot posibilul ca relatia sa fie una frumoasa.

3. Femeia Taur este familista

Ii plac relatiile de lunga durata, in care exista incredere, sinceritate si loialitate. Este o persoana care adora stabilitatea. Este devotata relatiei pe care o are si niciodata (dar niciodata) nu si-ar insela partenerul de cuplu.

4. Femeia Taur este independenta

Independenta este una dintre cele mai cunoscute trasaturi ale femeii Taur. Stie cum sa faca lucrurile singura si nu se teme sa ia un nou proiect sau sa ii indrume pe altii (nu doar in viata profesionala, ci pe toate planurile). Adesea prefera sa lucreze pe cont propriu si nu intr-un grup.

Pe scurt, femeia Taur are aceleasi trasaturi de caracter pe care le au toate persoanele nascute sub acest semn zodiacal, inclusiv o predispozitie la independenta, o loialitate acerba si o rezistenta puternica la stres si presiune. Este bucuroasa sa preia conducerea atunci cand este necesar insa, de asemenea, este dispusa sa lase pe altcineva sa conduca. Ii place sa fie provocata pentru a isi depasi limitele.