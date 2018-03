Cheia este la tine. Fericirea depinde de alegerile pe care sufletul tau le face.

Astazi vorbim despre cum putem prelua fraiele vietii noastre pentru a trai asa cum ne dorim. Pe foreverconscious exista un material despre cartea Secretul si schimbarile care pot interveni dupa momentul in care alegi sa traiesti dupa aceste sfaturi.

"Imi amintesc cand a iesit cartea Secretul. Aceasta a fost pentru prima data cand am inteles cu ce se mananca Legea Atractiei.

Dupa ce am citit cartea, am decis sa experimentez si sa fiu atenta la manifestarea lucrurile pe care mi le doresc in realitatea de zi cu zi.

Am facut un tablou al dorintelor si visurilor si am notat tot ce voiam acolo. In timp, mi-am dat seama ca incep sa ma invinovatesc pentru ce imi doresc. "De ce cer toate aceste lucruri materiale?"

Eram inca incepatoare pe acest drum insa, de fiecare data cand incepeam sa vizualizez ce imi doresc ma simteam altfel. Parca nu eram eu.

Cativa ani mai tarziu mi-am gasit vechiul tablou al viziunilor... acolo erau notate toate lucrurile pe care mi le doream in viata mea si, spre surprinderea mea, aproape toate au venit la mine intr-o forma sau alta."

Iata ce trebuie sa stii despre legile universului.

1. Spiritul stie intotdeauna ce este mai bun pentru tine. Indiferent de ce visezi pentru tine, spiritul are ceva infinit mai bun pregatit.

2. Primesti ceea ce meriti. Ce trebuie sa vina in viata ta va veni la un moment dat. Lucrurile care nu sunt menite sa fie pentru tine, nu vor fi niciodata.

3. Atragi ceea ce esti. Atragi in viata ta cine esti si nu ceea ce doresti. Atragi tot ce vibreaza cu energia ta - si asta include mintea, corpul si spiritul.

Cum poti trai viata pe care ti-o doresti?

Mai intai trebuie sa iti iubesti sufletul - pentru ca nimic nu este mai frumos decat iubirea pe care o porti sufletului tau. Apoi trebuie sa traiesti visurile tale, iar acest lucru inseamna ca trebuie sa iti schimbi mentalitatea si vibratiile.

Hai sa intelegem putin mai profund aceasta lectie:

In acest Univers atragi ceea ce meriti. Energia pe care o emani in acest Univers este oglindita inapoi in tine. Aceasta este una dintre legile Universului si este cea mai puternica.

Poti folosi aceasta lege pentru a atrage lucruri in viata ta, dar nu o poti folosi pentru a crea viata pe care ti-o doresti. Pentru a face asta, trebuie sa sapi mai adanc. Trebuie ca mai intai sa inveti sa iti iubesti sufletul, sa te aliniezi cu el.

Asta inseaman ca trebuie sa intri in contact cu esenta a ceea ce esti. Trebuie sa fii tu insati, autentica, sa iti accepti emotiile si sentimentele. Asadar, cand esti in conexiune cu fluxul vietii tale si esti conectata la sufletul tau, nu mai este necesar sa iti petreci timpul vizualizand lucruri sau dorindu-ti altceva. Pentru ca ai tot ce iti doresti.

Cum ajungi in acest loc minunat?

- crede in tine insati;

- crede intr-o putere mai mare;

- mediteaza;

- scapa de gandurile negative;

- invata sa traiesti pentru tine.