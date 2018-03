Ce NU este dragostea?

Dragostea nu este o poveste... ea se simte.

Dragostea nu este un drum.

Nu este o carare dreapta, nu este o prapastie, nu este o autostrada. Nu poate fi comparata cu o strada, cu lumini care stralucesc in noapte. Se poate schimba, poate reinvia, se poate roti in cercuri. Dragostea nu este un drum, ci o calatorie. Dragostea este viata.

Dragostea nu este o regula.

Dragostea nu iti cere multe astfel incat sa te faca sa uiti ce iti doresti sau ce visezi. Nu iti schimba viata pentru ca ea sa fie fericita si tu nu. Nu creeaza un Univers construit in jurul unei singure persoane. Nu impune limite. Dragostea este fluida. Dragostea este echilibru. Dragostea este compromis.

Dragostea nu este graba.

Exista o rapiditate de a iubi, insa nu este nascuta din egoism. Dragostea nu te grabeste si nici nu incearca sa te transforme sa fii cineva ce nu iti doresti sa fii. Dragostea nu seteaza limite pe emotii sau asteptari privind relatiile. Dragostea este rabdare si incredere.

Dragostea nu este perfectiune.

De fapt, dragostea este imperfecta. Dragostea inseamna teama de a iti deschide sufletul, frica de a pune intrebari la care poate nu exista raspunsuri. Dragostea spune uneori lucruri gresite in cele mai nepotrivite momente. Dragostea incurca totul, apoi isi face timp sa rezolve orice problema. Dragostea este dificila... insa incredibil de frumoasa.

In dragoste, nu vei fi niciodata pe un teren ferm. Va exista nesiguranta, vor exista momente in care vei incerca sa fii ceea ce nu esti... si este ceva firesc. Dragostea inseamna munca din partea ambilor parteneri.

Dragostea nu vine cu reguli.

Dragostea nu vine cu un ghid despre cum sa fii sau cum sa actionezi. Nu spune ca cineva ar trebui sa faca ceva. Nu cere oamenilor sa fie altcineva sau ceea ce nu sunt. Dragostea este libera. Dragostea nu vine cu reguli... isi face propriile reguli.

Dragostea nu este restrictionata.

Nici dupa varsta si nici dupa sex. Nici dupa rasa si nici dupa orientarea sexuala. Nici dupa dorinta si nici dupa preferinta. Nici dupa circumstante si nici dupa distanta. Dragostea nu poate fi ascunsa... pentru ca ea trebuie traita.

Dragostea nu este controlata.

Nu astepta sa decizi daca timpul este cel corect. Dragostea va sari in spatele tau si iti va da toata viata peste cap. Dragostea nu asteapta sa o chemi, sa o proclami. Dragostea te revendica.

Dragostea nu este simpla.

Este cel mai complex sentiment trait in aceasta lume. Este plina de emotii si de momente, de situatii neasteptate si de priviri furate. Dragostea vine la pachet cu bucurii, cu mesaje in miez de noapte, cu temeri mascate de ras si saruturi la rasarit. Dragostea este in atingeri simple, in imbratisari calde, in suflete unite. Dragostea este totul.

Dragostea nu trebuie definita. Ea trebuie traita.