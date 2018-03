Anul se afla inca la inceput si cu toate acestea iti este deja dor de vacanta de vara. Nimic nu pare sa te multumeasca si, in ciuda unui stil de viata cat de cat sanatos, energia ta se afla la cote minime. Nu este exclus sa ai un moment de epuizare mentala si emotionala. Daca te recunosti intr-una din cele sase situatii de mai jos, calca frana si ai grija de tine.

1. Nimicurile te irita.

Te iriti in orice. Te simti ca si cum resursele tale de rabdare sunt pe zero in schimb gasesti nod in papura la orice. Oamenii prefera sa isi mentina distanta de tine pentru a evita conflictele.

2. Nu ai timp niciodata.

Simti ca timpul iti curge printre degete. Nu numai ca intarzii in permanenta, dar nu ai timp nici pentru nevoile tale.

3. Iti pierzi motivatia.

Incepi sa uiti motivul pentru care te trezesti dimineata sau te duci la job. Nimic nu te mai motiveaza. Cartea care pana mai ieri te inspira incet isi pierde semnificatia iar tu iti pierzi increderea in viata.

Viata poate fi dura, dar nu uita ca detii controlul. Nu te forta prea tare atunci cand lucrurile nu functioneaza in favoarea ta. Odihneste-te pentru a-ti recapata energia pozitiva.

4. Iti este greu sa adormi

Prea mult stres poate interfera cu functionare normala a corpului. Prin urmare, noptile tale sunt mai dificile decat zilele pentru somnul reprezinta un fel de meci meci pe care trebuie sa-l castigati. Rezolvarea la aceasta problema este sa meditezi inainte sa adormi, concentrandu-te asupra respiratiei

5. Ai o stare de greata si de letargie

Atunci cand esti prea obosita, te simti cuprinsa de o senzatie de ameteala si de greata. Acesta este un semn pe care nu trebuie sa-l ignori niciodata. Altfel, corpul tau paote avea de suferit iar lucrurile se complica si mai mult. Odihneste-te cateva zile pentru a-ti recapata linistea.

6. Eviti responsabilitatile.

Stii ca esti o persoana responsabila care este dispusa sa faca totul pentru a face lucrurile sa mearga. Dar cand refuzi in mod automat sa iti asumi mai multe responsabilitati, inseamna ca simti deja povara enorma pe care o duci deja pe umeri si pe care ti-e greu sa o mai porti. Sa continui in acelasi ritm poate reprezenta o amenintare reala pentru cariera ta dar si pentru viata ta personala. Este momentul sa iei o pauza si sa iti reincarci bateriile cu energia de care ai nevoie pentru a putea continua.