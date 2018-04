"Dar îl iubesc"

Acestea sunt primele cuvinte pe care le aud de obicei de la fetele care au inima făcută bucăți. Simt că lumea lor se destramă și nu reușesc să mai vadă luminiță de la capătul tunelului. Suferă pentru o iubire care niciodată nu le-a oferit fericirea adevărată. Mintea lor este una plină de gânduri haotice. Încep să își pună întrebări precum "Oare își va schimba părerea și se va întoarce la mine?" sau "Oare îmi va mai trimite vreodată mesaj?". Și stau și își fac rău singure. Zi de zi. Noapte de noapte.

foto interior si prima pagina: Captblack76 Shutterstock

Și înțeleg foarte bine această situație. Și eu am trecut printr-un astfel de moment. Mi-am deschis inima în fața lui și mi-am pus sufletul pe tavă. Am aruncat toate măștile și am lăsat armele jos. Am devenit vulnerabilă. Și, totuși, el a profitat. A folosit tot ce i-am spus împotriva mea. A deschis răni adânci în sufletul meu în loc să mă ajute să mă vindec, în loc să mă învețe să mă iubesc și să mă iubească așa cum un bărbat iubește când este cu adevărat îndrăgostit.

Și, într-un final, mi-am dat seama de un lucru (greu, însă mi-am dat seama)... aceasta nu este dragoste. Nu poate fi dragoste.

Am văzut prea multe persoane care și-au sacrificat totul pentru această "dragoste". Însă, dacă este cu adevărat dragoste, de ce suferi? De ce treci prin toată această durere? De ce te doare sufletul când ar trebui să fii fericită? De ce inima ta plânge?

Dragostea vindecă. Dragostea îți dă aripi. Dragostea se adaugă la fericirea care deja există în viața ta. Dragostea este cea mai puternică forță, însă poate deveni periculoasă în momentul în care este pusă în mâinile unui om care nu știe să iubească.

Dragostea nu distruge. Dragostea vindecă. Vindecă inimi frânte și suflete rănite. Dragostea te învață să vezi din nou lumina într-o lume întunecată. Reușește să îți pună pune zâmbetul pe buze doar atunci când te gândești la ea.

Așa că, te rog, gândește-te la tine. Meriți mai mult. Meriți dragostea adevărată. Nu ascultă pe nimeni care îți spune că durerea vine cu dragostea, că iubirea trebuie administrată în doze.

Dragostea este cel mai frumos lucru pe care această viață ți-l oferă. Sper să îți amintești asta în momentul în care suferi și nu știi ce să mai faci pentru a te ridica de la pământ și a merge mai departe cu viața ta.