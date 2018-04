"Sufletul tău să fie totdeauna la fel cu gândul, gândul cu vorba și vroba cu fapta căci numai astfel vei obține un echilibru statornic între lumea ta cea mică dinăuntru și lumea dinafară" - spunea Liviu Rebreanu.

După ani întregi în care am alergat în stânga și în dreapta căutând răspunsuri la toate întrebările pe care le aveam în această viață, mi-am dat seama că trebuie să mă opresc din această fugă... pentru că există răspuns într-un singur loc la toate întrebările mele: în sufletul meu.

foto interior si prima pagina: Barashkova Natalia, Shutterstock

Sufletul meu nu doar că are răspunsurile la toate întrebările mele, ci are și soluțiile pentru problemele și dificultățile pe care le avem în viață.

Chiar și în momentele dureroase, avem posibilitatea de a alege cum să reacționăm și cum să răspundem la ce se întâmplă cu viața noastră.

Sufletul nostru are abilitatea de a se despărți de durere și de sentimentele pe care le are și de a găsi confort în singurătate. Sufletul nostru are curajul de a trăi fără cineva în viața noastră. Pentru că nu avem nevoie de o altă persoană pentru a ne simți complete. Nu ave nevoie de cineva care să ne spună cum să trăim sau care să ne aducă fericire.

Avem posibilitatea de a face ceva atunci când nu mai suntem mulțumite cu viața noastră. Avem resursele și instrumentele pentru a căuta și a găsi ceva mai bun, ceva mai convenabil. Și avem puterea de a ne urmări visurile, țelurile, planurile.

Sufletul nostru tânjește să ne acceptăm așa cum suntem în realitate. Să fim fericite cu noi înșine. Să găsim frumusețe în defectele noastre și să învățăm cum să le acceptăm și să le apreciem așa cum facem și cu oamenii dragi din viața noastră.

Avem posibilitatea de a alege să ne privim eșecurile fără ocoluri. Să învățăm din ele. Să le vedem precum o busolă care acum ne va duce în direcția corecția.

Avem puterea să ne ridicăm de la pământ și tot noi avem puterea de a începe din nou. De a o lua de la capăt.

Uneori, lucrurile necesită timp, răbdare și sacrificii.

Sufletul tău este magic.

Aceasta este viața ta. Acesta este destinul tău.