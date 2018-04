Cum sa fii optimista in dragoste? Cum sa ai o atitudine pozitiva in cuplu sau cand mergi la o intalnire romantica? Invata sa ai incredere ca iti gasesti iubit chiar daca pare un vis imposibil!

Desi adesea poate parea complicat si te tot intalnesti cu barbati care te dezamagesc, desi depui eforturi in relatia de cuplu insa ajungi mereu singura, exista cateva remedii care te ajuta sa ai incredere ca iti gasesti iubit. Nu lasa esecurile din dragoste sa te deprime, sa te frustreze.

foto interior si prima pagina: Pushish Images Shutterstock

Specialistii Bustle au stat de vorba cu terapeuti si cu psihologi si au aflat ca multe femei se plang de dinamica intalnirilor romantice. Adesea iti pui o masca, reincepi iar si iar acelasi joc al tinutei de la intalnire, al ghidului de conversatie. Insa, tocmai aceste norme sociale va pot bloca amandurora conexiunea autentica.

Cei mai multi specialisti te sfatuiesc sa fii tu, sa fii cea mai buna versiune a ta la o intalnire romantica. Si cei mai multi specialisti in relatii te sfatuiesc sa ai incredere ca iti gasesti iubit. Sa dai voie vulnerabilitatii tale sa apara, sa accepti vulnerabilitatea celuilalt, pentru ca doar atunci va veti cunoaste la nivel intim, la nivel de ego. Asadar, cum sa fii optimista in dragoste? Cum sa ai o atitudine pozitiva in cuplu sau la inceputului relatiei? Cum sa nu lasi esecurile din dragoste sa te faca tematoare? Cum sa ai mereu incredere ca iti gasesti iubit?

