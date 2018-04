Relatia merge bine, insa tu esti prea preocupata de partenerul de cuplu si de voi doi. Daca ai ajuns dependenta emotional de iubitul tau si daca esti atat de preocupata de relatia de cuplu incat uiti de tine, este necesar sa te desprinzi, sa iti aduci aminte ca tu esti cea mai importanta persoana din viata ta.

Specialistii in comunicare in cuplu sustin ca atunci cand te intrebi prea des daca relatia merge bine sau nu, consumi prea multa energie pe aspecte ce nu sunt in controlul tau. Editorii Elite Daily au obtinut parerea psihologilor si a teraputilor de cuplu. Descopera mai departe daca ar trebui sa te ingrijoreze atentia pe care o acorzi relatiei tale si daca trebuie sa iti regandesti prioritatile.

In prima etapa a unui cuplu, aceea a “lunii de miere”, cum este ea denumita, esti sigura ca relatia merge bine. Totul e magic, partenerul nu are defecte, tu esti mereu multumita si satisfacuta. Va petreceti tot timpul impreuna si atunci cand nu sunteti amandoi, va purtati in ganduri si in emotii. Exista totusi vreun moment cand poti deveni prea preocupata de relatia de cuplu?

Specialistii spun ca da si tot ei spun ca este vital sa observi daca esti dependenta emotional de iubitul tau, daca relatia voastra este una de codependenta sau daca tu dezvolti o obsesie de a-ti petrece fiecare clipa alaturi de el.

