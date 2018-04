Internetul este plin de informatii ciudate, insa utile, pentru orice domeniu. Astazi am cautat care sunt cele mai ciudate trucuri in ingrijirea parului (ca exemplu - folosirea bananelor pentru bucle perfecte sau inlocuirea balsamului de par cu maioneza).

Am cautat si recenzii si multi spun ca aceste trucuri chiar functioneaza. Asadar, am selectat cele mai ciudate si populare trucuri pe care sa le impartasim cu voi.

foto interior si prima pagina: Sofia Zhuravetc, Shutterstock

Trucuri pentru hidratarea si stralucirea parului

1. Tratament hidratant pentru par pentru zilele petrecute la piscina

Majoritatea produselor folosite sunt deja in bucataria noastra, asa ca nu trebuie sa mai mergem prin supermarketuri pentru a cumpara ingrediente. Sunteti pregatite? Haideti sa incepem!

In perioada verii, din cauza apei din mare sau din piscina parul nostru are de suferit. Asadar, data viitoare cand sunteti pregatite sa faceti baie, mai intai treceti pe sub dus. Pare putin cam ciudat sa faci dus inainte de a intra in mare sau piscina, insa daca aplici un balsam hidratant (fara clatire) pe parul umed, apa plina de clor din piscina nu va mai afecta parul. Astfel, parul blond nu isi va mai schimba culoarea, ci din contra - va absorbi ingredientele nutritive din balsam.

Parul va fi mai hidratat, mai putin incurcat si mai usor de pieptanat cand veti iesi din piscina.

2. Masca cu ou pentru par

Oul este un ingredient foarte des folosit in cosmetica. Desi consistenta lasa de dorit, spargeti cateva albusuri de ou intr-un castron, aplicati pe parul umed si pieptanati-l. Albusurile vor face parul mai puternic, il vor ajuta sa creasca mai repede si vor hidrata in profunzime, oferind stralucire.

3. Maioneza in loc de balsam pentru par

Cui nu ii place o sesiune de rasfat pentru par? Eu as sta ore intregi aplicand masti si tratamente pe parul meu. Daca ati ramas fara balsam, un inlocuitor fantastic este doar la cativa pasi de voi - este vorba despre maioneaza.

Aplicati o cantitate generoasa de maioneza (de casa sau bio) pe parul umed si pieptanati usor. Concentrati-va mai mult pe zona varfurilor deoarece ele au nevoie de o hidratare in profunzime. Lasati masca sa actioneze timp de 20 de minute, dupa care spalati cu sampon. Parul va capata imediat o stralucire aparte.

4. Reparare cu aspirina

Toata lumea stie ca o aspirina zdrobita este un tratament bun pentru acnee, insa stiati ca aceasta este benefica si pentru parul nostru? La fiecare doua saptamani, zdrobiti o aspirina si puneti-o intr-un bol alaturi de samponul pe care il folositi la spalare. Amestecati pana cand s-a topit si spalati-va cu acest produs pe par. Continutul de acid salicilic din aspirina curata foarte bine parul, oferindu-i un aspect sanatos.

Trucuri pentru parul vopsit

5. Sapun de vase pentru un par minunat

O solutie ciudata, insa cu rezultate frumoase este folosirea sapunului de vase pentru a inchide culoarea parului cu pana la trei nuante. Ce este de facut - adaugati o picatura sau doua de sapun de vase natural in samponul obisnuit pentru a oferi intensitate noii culori sau pentru a inchide parul cu pana la trei nuante. Functioneaza? Nu stim, noua ne este teama sa incercam, insa multe site-uri din afara spun ca fetele care au testat au fost multumite de rezultate :)

6. Suc de rosii pentru o nuanta de blond perfect

Cosanzenele cu parul blond stiu ce inseamna sa te trezesti cu o tenta de verde in par din cauza apei din piscina sau din mare. Pentru a scapa de aceste tonuri de verde, folositi suc de rosii - rosul din sucul de rosii neutralizeaza verdele si ii ofera o stralucire aparte. Aplicati suc de rosii pe par si asteptati 20 de minute, apoi samponati si folositi o masca hidratanta. Repetati procesul daca este necesar.

sursa material: Cosanzene.ro