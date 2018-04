Visezi la o casnicie de succes, dar ti se pare ca e imposibila? Nu e! Totul porneste de la a-ti alege partenerul, apoi continua cu momentul in care spui “Da!”, dar nu se opreste aici! Munca pentru o viata frumoasa alaturi de sotul tau de-abia acum incepe!

foto interior si prima pagina: IVASHstudio Shutterstock

Intre doi oameni, chimia e importanta, dar nu este de ajuns pentru a avea o casnicie de succes. Toata lumea adora romantismul si fiorii unei relatii – doar acestea sunt cele doua lucruri care unesc, la inceput, oamenii. Dar ce ii tine impreuna pe termen lung? Sheknows.com a scris despre aceasta tema care preocupa multe cupluri.

10 sfaturi pentru o casnicie de succes

O casnicie de succes trebuie sa se bazeze pe o conexiune clara si transparenta. Comunicarea dintre voi nu trebuie sa fie ambigua, trebuie sa va intereseze viata partenerului, sa va cereti si sa va oferiti sfaturi si sa impartasiti experiente.

2. Fiecare trebuie sa aiba SI viata lui

In fiecare zi, fiecare dintre voi merge in locuri unde interactioneaza si cu alti oameni. Fiecare invata si observa lucruri despre viata in diferite moduri. E important sa aveti fiecare o dezvoltare personala si profesionala separate.

Citeste continuarea pe AndreeaRaicu.ro