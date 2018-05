O sa incep acest material prin a ma prezenta asa cum am facut si la curs: "Buna, numele meu este Amelia Ciurica si sunt full-time purtatoare de zen de la Kudika.ro si Cosanzeana cu maini magice si cosite ombre moderne in timpul liber la Cosanzene.ro... si am ales sa merg la cursul de content marketing pentru ca simteam ca trec de la o idee la alta si nu mai stiam de unde sa incep si incotro sa o apuc cu planurile mele pentru viitor".

Cursul s-a desfasurat pe perioada a 8 saptamani la OK Institute (sub supravegherea lui Cosmin Nastasa), iar profesor ne-a fost nimeni altul decat Matei Psatta, tanarul care, cel mai probabil, mananca social media pe paine dimineata, la pranz si seara.

Fiecare curs dura trei ore (si ceva... pentru ca Matei reusea sa ne tina in priza si nici nu simteam cum trece timpul) venea cu o tema specifica, informatii amanuntite si exercitii aplicate pe fiecare produs. A fost o experienta inedita deoarece am ajuns sa cunosc insight-urile unei florarii online, cum poti promova un site de rummy sau ce poti face pentru a atrage clientii potriviti pentru un parfum de lux.

Cum am scapat de cea mai mare temere a mea: vorbitul in public

Cum eu sunt o persoana care vorbeste putin si scrie mult, de data aceasta a trebuit sa fac fix pe dos, si anume sa scriu putin si sa vorbesc mult pentru ca trebuia sa prezint un pitch cam la fiecare curs.

Am ajuns sa ies din zona de confort, sa pregatesc scenariul temei mele dupa ceas (sa nu credeti ca aveam mult timp pentru a visa la cai verzi pe pereti) si sa il prezint in fata tuturor. Si nu am patit nimic :)) Nu m-a mancat nimeni. Din contra. A fost chiar foarte interesant pentru ca mi-am dat seama ca poti profita de un astfel de moment: poti descoperi unde gresesti (daca tu tii cu dintii de o idee, insa 10 oameni iti spun ca aceasta nu este buna poate ca este timpul sa o schimbi), ce poti face pentru a aduce valoare proiectului tau, cum iti poti pune planurile in aplicare astfel incat sa ai beneficii frumoase de pe urma acestora.

Asadar, daca ai idei bune si nu stii de unde sa incepi si cum sa le pui in practica, esti dedicat proiectului tau dar nu mai gasesti energia pentru a continua, vrei sa afli noi moduri de a dezvolta planurile tale si iti doresti sa descoperi noi provocari, ia-ti timp din timpul tau si mergi la un astfel de curs. Va fi mai frumos decat am povestit eu aici. Sa nu ma crezi pe cuvant. Serios! Inscrie-te si convinge-te.

Pentru mai multe detalii -> OK Institute Facebook

foto prima pagina: ESB Professional, Shutterstock