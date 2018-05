Iti urmezi calea inimii sau alegi sa mai ramai unde te simti in siguranta?

Este poate cea mai mare dilema in dragoste. Nu ti-ai dorit asta si esti in general satisfacuta de relatia ta. Insa, deodata, cunosti pe cineva si ochii si mintea iti stau doar la el. Ar fi minunat daca nu ai avea deja un iubit.

Inainte ca aceasta dilema, in care te intrebi “Trebui sa il parasesc?”, inainte ca aceasta dilema in care gandesti “Mai bine nu il cunosteam”, inainte ca aceste intrebari sa iti domine viata, Love Panky te ajuta sa iti definesti comportamentul in cuplu.

Alegi iubirea sigura sau pe cea pasionala?

Ce inseamna iubirea sigura? Iubirea confortabila? Cum o definesti tu? In general, inseamna ca esti impreuna cu iubitul tau de atat de mult timp incat il cunosti foarte bine. Este iubirea sigura, pentru ca partenerul ti-a vazut toate defectele si a ramas alaturi de tine.

