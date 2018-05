Cum depasesti tradarea, cum ierti tradarea si mai ales cum sa regasesti increderea in oameni? Cum iti revii dupa ce iubitul te-a inselat sau cel mai bun prieten te-a tradat? Fie ca ai fost tradata in dragoste, fie ca ai fost dezamagita de o prietena sau un membru al familiei, recuperarea poate fi mai usoara, daca citesti sfaturile specialistilor psihologi.

„Neincrederea este o durere atat de solitara si de singura incat e greu de imaginat ca increderea este fratele sau geaman”, spunea Khalil Gibran. In anumite circumstante, cu totii ne putem simti singuri, abandonati, tradati, plini de dubii si neincredere. Aceste ganduri ne pot consuma, iar cand vine vorba de tradare, atat in iubire, cat si in alte relatii din viata ta, acest sentiment este cel mai intens.

Daca ai fost tradata in dragoste, ai simtit ca infidelitatea unui partener te-a lasat dezorientata si golita, ai suferit in tacere. Poate fi greu sa stii cum sa ierti tradarea unui prieten sau a unei rude. Si totusi, poti sa regasesti increderea in oameni.

