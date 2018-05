Fiecare semn zodiacal si fiecare om e diferit in ceea ce priveste asteptarile de la viata. Nu toata lumea vrea casa pe pamant, nu toti vor masini 4X4, caini sau pisici. Daca am vrea toti aceleasi lucruri, am trai toti la fel si ar fi plictisitor. Dar chiar daca iti place sa te machiezi si sa porti tocuri, tot mai ai si zile cand vrei sa stai departe de ele. Cateodata pare ca nu stii ce vrei. Dar, de fapt, fiecare trece prin diferite capitole in viata, iar unele nu le exclud pe altele. Dimpotriva! Trecem prin etape diferite si trebuie sa le luam ca atare.

Totusi, Yourtango.com a scris despre zodii dintr-o alta perspectiva, care te poate ajuta sa constientizezi ce vrei de la viata.

Berbec – Putere

Berbecii au un temperament agresiv si cauta competitia, din care vor sa obtina ceea ce isi doresc. Esti Berbec si nu stii ce vrei de la viata? Raspunsul este putere! E scopul tau esential! Chiar daca esti inconsecventa si nervoasa uneori, acest lucru te ajuta sa obtii ce vrei de la viata!

