O femeie puternică nu va coborî ștacheta.

Este la fiecare colț de stradă sau în fiecare cafenea în care intri. Însă uite care este situația - nu o vei recunoaște niciodată. Și îți voi spune imediat și de ce - pentru că ea este precum un cameleon, știe foarte bine să se ascundă în mulțime. Vocea ei nu este niciodată puternică, nu iese în evidență. Uneori este blândă și calmă. Alteori este îndrăzneață și sfidătoare.

foto interior si prima pagina: Anna Ismagilova Shutterstock

Femeia puternică se schimbă mereu, apărând în diferite forme. Puterea arată diferit la fiecare persoană în parte.

Însă actul simplu de a fi o femeie în această lume te învață să fii tare. Te face să lupți pentru ceea ce îți dorești.

O femeie puternică continuă să trăiască într-o lume în care, uneori, nu o apreciază așa cum ar trebui... și face tot ce îi stă în putință pentru a o convinge că vocea ei nu contează. O lume care scuipă venin spre ea, îi rostește numele și așteaptă să o vadă la pământ.

Sunt dimineți în care se trezește și se întreabă "Care este rostul?". Nici ea nu știe. Însă de fiecare dată găsește puterea de a se ridica de jos... și continuă să meargă. Pentru că știe că lucrurile bune vin la cei care luptă pentru ceea ce își doresc... care nu renunță atât de ușor... care merg până în pânzele albe pentru a își vedea visurile împlinite.

Și să vă mai spun ceva. O femeie puternică plânge. O femeie puternică știe să își arate emoțiile. O femeie puternică știe să își protejeze inima. O femeie puternică se îndrăgostește repede. O femeie puternică ridică ziduri și își ia timpul necesar pentru a cunoaște cu adevărat oamenii înainte de a le permite să intre în viața lor.

Uneori are ochii albaștri. Alteori căprui. Alteori verzi. Are părul lung și îl poartă desprins, lăsând ca șuvițele libere să îi mângâie spatele. Însă îl are și scurt.

O femeie puternică nu se va potrivi niciodată unui tipar. Este om, este plină de greșeli, este cu inima la purtător. Îi este teamă sau simte că poate muta munții.

Însă o femeie puternică are o inimă frumoasă care nu se va urâți niciodată. Este o războinică, o luptătoare, o supraviețuitoare, cu un suflet încărcat de lumină și de întuneric. Ce dar uimitor, să cunoști o astfel de femeie. Să trăiești în preajma ei.

Femeia înseamnă putere.

Vă las mai jos un citat minunat care să vă ghideze în viață:

"Nu te înconjura de oameni care te trag în jos. Ai încredere în instinctele tale… într-o relație bună, te simți bine. Relațiile bune nu dor, nu te fac să suferi. Nu mă refer doar la persoana cu care urmează să îți petreci restul vieții, ci în general, la prietenii pe care ți-i alegi." - Michelle Obama