Citește-le! Poate te vor inspira și pe tine să faci o schimbare în viața ta.

„Toți se gândesc cum să schimbe lumea, dar nici unul nu se gândește cum să se schimbe pe el însuși.” — Lev Tolstoi

foto interior si prima pagina: bruniewska, Shutterstock

Schimbarea începe cu tine. Dacă vrei să vezi ceva diferit în viața ta, este timpul să ieși din zona de confort și să faci pași mărunți pe drumul către visurile tale.

Iată care sunt cele 4 lucruri pe care am început să le fac în acest an și care mi-au schimbat complet viața.

1. Mă îndepărtez treptat de situațiile stresante

Întotdeauna am avut un obicei de care nu eram niciodată mândră și de care îmi doream să scap de a mă pune în situații dificile și apoi de a rămâne în ele (de a nu face, practic, nimic pentru a rezolva problemele sau a merge mai departe cu viața mea). Eram precum un "magnet al dramei" - însă mi-am dat seama că atrăgeam atât de mult dramă pentru că nu mă îndepărtasem niciodată prea mult de ea.

Am decis să adopt o nouă regulă - dacă ceva este stresant, accept situația, însă încerc să iau o pauză de la ea.

Ca exemplu: dacă am un prieten care îmi consuma toată energia când petrec timp în preajma lui, aleg să fac un pas înapoi și să răresc întâlnirile cu el. Dacă interacțiunile mele cu o persoană sunt mai mult negative decât pozitive, aleg să mă distantez de această persoană. Dacă o pasiune îmi aduce mai mult stres decât fericire, aleg să iau o pauză.

Întotdeauna am fost persoana care era acolo pentru cineva indiferent de ce se întâmplă. În timp mi-am dat seama că nu mi-a fost de mare ajutor faptul că am pierdut timpul îngrijorându-mă cu privire la viața altor oameni. De ce? Privesc în trecut și nu am nicio idee de ce mi-a păsat atât de mult. Obișnuiam să fac presiuni pentru detalii inutile când vorbeam cu prietenii mei, puneam multe întrebări... parcă eram atrasă de dramele personale ale altora.

Mi-am dat seama că nu ar trebui să mă intereseze aceste lucruri și că ar trebui să petrec timpul concentrându-mă pe viața mea și pe propriile nevoi.

3. Aleg cu grijă oamenii în jurul cărora îmi petrec timpul

Sunt o persoană destul de prietenoasă și deschisă. În ultima perioadă am încercat, totuși, să fiu mai atentă la oamenii pe care îi țin în viața mea. Într-o relație frumoasă am nevoie de respect reciproc, de încredere, de sinceritate și de maturitate. Nu trebuie să existe îndoieli, gelozie, negativitate și răutate - și când acestea există, poate că este timpul să pleci.

De când am început să fiu mai atentă la oamenii pe care îi las aproape de sufletul meu, prieteniile mele au devenit mult mai frumoase - și, ca efect secundar, și eu mă simt mult mai bine și sunt mai fericită.

4. Încerc să fiu o influență pozitivă pentru alte persoane

Niciodată nu m-am gândit foarte mult la modul în care influențez oamenii din jurul meu. Oare îi susțin atunci când trebuie? Le spun că am încredere în ei? Îi ascult atunci când au nevoie? Sunt un exemplu pentru ei?

În loc să mă axez pe obiceiurile proaste, am început ca în acest an să mă concentrez asupra modului în care îi pot ajuta pe alții să își îmbunătățească viața. Fii alături de cineva când are nevoie cu un semn și o încurajare bună. Felicită pe cineva pe care nici măcar nu îl știi despre o realizare pentru care a muncit din greu. Amintește prietenilor că nu trebuie să facă nimic din ceea ce nu își doresc. Împărtășește din înțelepciunea ta celor din jur.

Crede-mă... un astfel de obicei este frumos nu doar pentru cei din jurul tău, ci și pentru sufletul tău.