A fost o vreme când, la fel ca și ție, minciuna mi se părea ceva îngrozitor. De fiecare dată când aflam sau simțeam că cineva îmi ascunde adevărul, simțeam un cuțit în inimă, lacrimi în ochi și o senzație cruntă de dezămăgire. Mi se părea nedrept să fiu supusă unui astfel de tratament în condițiile în care, credeam eu, eram o persoană foarte sinceră. Cu timpul am învățat însă că minciunile spuse de ceilalți nu sunt nici pe departe un atac la propria persoană, o lipsă de respect față de mine, ci un barometru. Sau o lanternă care arată spre un colț întunecat din mine însămi pe care nu vreau să îl văd.

Acel colț întunecat poate fi o nevoie ascunsă de a le fi pe plac altora învățată în copilărie pentru că doar astfel, credem noi, vom fi acceptați și iubiți. Astfel, putem ajunge sa spunem așa zisele minciuni albe, aparent nevinovate, doar pentru a salva o situație, o aparență sau a evita un conflict. Că e albă sau nu, o minciună este o minciună iar energia ei este aceeași. Iar atunci când este descoperită poate submina pe bună dreptate încrederea pe care cineva o are în tine pentru că la prima vedere pare imposibil ca cineva care nu recunoaște un fapt lipsit de importanță să admită o greșeală majoră.

Faptul că atragem în viața noastră persoane care ne mint poate indica faptul că ne mințim pe noi înșine. De altfel, este dificil să fim complet onești cu alte persoane atunci când nu suntem față de noi înșine. Ne putem minți că ne este bine, că suntem fericite. Putem alege să ne ascultăm mintea în loc să ne urmăm inima. Să pretindem că respectăm anumite reguli când, de fapt, ne este frică să ieșim din zona de confort. Probabil că una dintre cele mai mari minciuni pe care ni le spunem este că altcineva în afară de noi înșine, este responsabil pentru fericirea sau nefericirea noastră.

Minciunile care ni se spun reprezintă un barometru al încrederii în sine a ceilelalte persoane dar și a încrederii dintre noi. Dacă cineva nu se simte confortabil să îți dezvăluie întreg adevărul este semn că nu se simte confortabil în prezența ta. Cumva, îi laș senzația că îl accepți doar dacă se comportă într-un anumit fel. La fel de bine, lipsa de încredere în propria persoană și stima de sine scăzută poate face oamenii să spună minciuni doar pentru a da bine și a fi acceptați.

Atunci când am înțeles aceste lucruri, minciuna a încetat să mă mai supere. De asemenea, am decis să renunț la așa zisele minciuni nevinovate de genul ”da, mamă, am mâncat toată supa pe care mi-ai dat-o la pachet” când de fapt, am aruncat-o. Dar și să creez o atmosferă de acceptare, apreciere și înțelegere pentru cei dragi, prieteni și parteneri de afaceri astfel încât aceștia să se simtă în siguranță.