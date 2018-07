Afla ce surprize iti rezerva august, ultima luna de vara, in functie de semnul zodiacal sub care te-ai nascut.

foto interior si prima pagina: coka, Shutterstock

Berbec

Luna august va fi mult legata de romantism. Ai sansa sa iti indrepti atentia asupra vietii sentimentale si sa fii mai atenta cu partenerul de cuplu. In cazul in care esti singura, ai sansa sa intalnesti pe cineva nou si special, de care te vei indragosti imediat si cu care vei lega o relatie de lunga durata.

Taur

Luna august aduce pacea interioara care ti-a cam lipsit in ultima perioada. In sfarsit, ai o imagine clara a ceea ce vrei sa fii; in ceea ce priveste viata profesionala, incerci sa te concentrezi mai mult asupra planurilor ce vizeaza un proiect de suflet.

Gemeni

August este o luna pentru a te descatusa de trecut. Este momentul sa lasi in urma toate amintirile, gandurile si problemele care ti-au otravit sufletul si sa te concentrezi asupra momentului prezent, singurul care conteaza cu adevarat. Vei face tot ce iti sta in putinta pentru a scapa de energia negativa din relatiile nesanatoase din viata ta.

Rac

In ultimele luni, ai fost intr-o calatorie de autodescoperire. Acum este momentul sa gasesti calea in viata incet, dar sigur. Luna lui august vine cu descoperirea unui secret care va aduce schimbari neasteptate pentru tine in viitorul apropiat. Pe plan sentimental, lucrurile intre tine si partenerul de cuplu devin tot mai serioase.

Leu

Luna august este pentru tine cea mai frumoasa luna a anului. Te simti foarte bine si esti multumita de tot ce ai reusit pana acum pe toate planurile si nu iti este teama sa arati. Pe plan sentimental, vrei sa te angajezi in relatii de lunga durata, in care sa te simti fericita cu adevarat.

In aceasta luna este posibil sa esuezi intr-un proiect la care lucrezi de ceva timp. Iti este greu sa renunti la el si sa mergi mai departe, insa astrele te sfatuiesc sa nu stai prea mult timp plangandu-ti de mila. Gaseste puterea de a avea din nou incredere in tine si de a iti urma visurile. Acum este momentul sa iti pui in aplicare planurile.

Balanta

In acest moment, relatiile tale vor deveni mult mai profunde si mai serioase fie ca vorbim despre relatiile sentimentale, fie ca ne referim la cele de prietenie. Te simti legata de oamenii dragi si vei simti nevoia sa comunici mai mult si mai deschis cu acestia.

Scorpion

Luna august este pentru tine o luna a vindecarii de toti si de toate. Este momentul sa te concentrezi mai mult asupra propriei persoane, asupra sentimentelor si emotiilor tale. Este momentul sa ai mai multa incredere in tine si sa lupti pentru a iti indeplini visurile.

Sagetator

In luna august esti motivata sa faci schimbarile necesare pentru a iti urma visurile. Te simti foarte bine in pielea ta si indraznesti sa iesi din zona de confort si sa incerci lucruri noi. Te simti minunat, esti minunata si vei realiza lucruri minunate.

Capricorn

O relatie importanta pentru tine este pe cale sa iti provoace o durere de cap majora. Aceasta va testa puterea ta interioara si iti va dezvlui sensitivitatea. Nu esti obisnuita sa iti afisezi sentimentele si emotiile, insa in aceasta perioada simti nevoia sa faci asta.

Varsator

Daca esti intr-o relatie, conexiunea intre tine si partenerul de cuplu va fi una foarte puternica. Iti vei dori sa fii sincera si sa spui tot ce ai pe suflet. In cazul in care esti singura, in aceasta perioada ai ocazia sa intalnesti o persoana interesanta, de care te vei indragosti imediat.

Pesti

Luna august este o luna a pacii interioare. Te simti foarte relaxata, calma. Simti ca, in sfarsit, esti acolo unde trebuie sa fii. In ceea ce priveste planurile de viitor, indraznesti sa incerci mai multe variante pentru a ajunge acolo unde iti doresti. Nimeni nu iti poate sta in cale si nimic nu te poate opri.