1. Așteptăm ca ceilalți să fie cinstiți și deschiși cu intențiile lor (mai ales când vine vorba de viațasentimentală), însă cât de des ne deschidem sufletul în fața oamenilor? Câți oameni ajungem să rănim sau chiar să părăsim doar pentru că este mai convenabil pentru noi?

2. Ne infuriem pe oamenii care nu sunt, de la natură, buni la suflet. Însă noi încercăm să îi învățăm pe copii să fie buni prin pedepsirea lor atunci când nu sunt.

foto interior si prima pagina: FCSCAFEIN, Shutterstock

3. Așteptăm ca oamenii să aibă încredere în noi imediat ce ne întâlnesc, însă motivele pentru care noi nu avem încredere în alțîi sunt întotdeauna justificabile.

4. Când cineva nu ne este alături necondiționat sau nu își dă seama că avem nevoie de el fără să îi spunem ceva, îl considerăm nepoliticos și egoist. Dar cât de des ieșim de pe drumul nostru și încercăm să analizăm și să anticipăm acțiunile, dorințele și intențiile oamenilor din viața noastră?

5. Credem că oamenii care judecă alți oameni sunt răi... Dar noi îi judecăm pentru că ei judecă. Amuzant, nu?

6. Așteptăm ca oamenii să se aprecieze pe ei înșiși și să nu mai caute fericirea în altă parte, însă de câte ori nu am alergat după fericire în alte locuri? Sau de câte ori am eșuat pentru că nu am avut încredere în noi?

7. Așteptăm ca oamenii să se schimbe peste noapte, indiferent că este vorba de o alimentație mai sănătoasă, de un control mai bun asupra vieții lor, de ieșirea dintr-o relație toxică sau de schimbarea locului de muncă. Însă trebuie doar să ne uităm la propriile obiceiuri dăunătoare pentru a ne da seama că nici noi nu facem nimic în multe privințe din viețile noastre.

8. Ne dăm ochii peste cap și aruncăm priviri usturătoare celor care nu se comportă așa cum credem că este potrivit - care vorbesc prea tare în public, care întârzie la o întâlnire, care sunt dezordonați. Totuși, când suntem obosiți, stresați sau nu mai reușim să facem față programului, nu ne pasă dacă vorbim răstit la restaurant sau că facem o altă persoană să se simtă prost din cauza lucrurilor pe care le spunem. De asemenea, este bine când râdem cu gura până la urechi și tare când cineva spune o glumă bună, însă este enervant când altcineva face fix același lucru.

9. Așteptăm la sinceritate completă de la ceilalți și, totuși, atunci când acea sinceritate este ceva ce nu vrem să auzim ne supărăm sau, când este rândul nostru să spunem adevărul, alegem să ne dăm după deget.

10. Așteptăm iubire necondiționată din partea celor care sunt apropiați de noi, ca și cum acest lucru va fi suficient pentru a compensa faptul că nu ne iubim pe noi înșine.