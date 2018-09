Când eram în primii ani de școală, părinții mi-au spus că nu contează ce vreau să fac în momentul în care mă voi face mare atâta timp cât voi fi fericită.

"În jurul fericirii ar trebui să se învârte viața ta." - mi-a spus tatăl meu.

foto interior si prima pagina: THANEESA INTHARAWICHAI Shutterstock

"Dar nu este întotdeauna ușor. Mama ta a vrut să ajute oamenii, motiv pentru care a ales să fie medic. Mie îmi place să mă joc cu cuvintele și să vorbesc mult cu oamenii, așa că am devenit profesor. Amândoi găsim fericire zi de zi în munca pe care o facem." a adăugat el.

Câțiva ani mai târziu, când eram la liceu, dirigintele mi-a spus că sunt "o elevă dificilă" și că voi avea o viață destul de grea. În timpul orelor de dirigenție, el ne-a întrebat pe fiecare în parte ce vrem să fim când vom fi mari. Când a ajuns la mine, i-am răspuns că vreau să fiu fericită. El mi-a mărturisit că nu am înțeles întrebarea. Eu i-am răspuns că nu a înțeles fericirea. Din această cauză, am avut nota scăzută la purtare în acel an.

Poate că răspunsul meu a meritat repercursiunile. Poate că mintea mea tânără a simplificat prea mult complexitatea necesară. Dar nu am uitat niciodată semnificația înțelepciunii tatălui meu - mai ales când mi-a mărturisit că fericirea vine cu muncă.

Știți ce am ales să fac în viață? Să pun zâmbetul pe buze oamenilor. Să îi ajut. Să le ofer o mână de ajutor în momentele dificile. Să fiu colacul lor de salvare când se confruntă cu probleme. Așa că am devenit psiholog.

Ca ființe umane, ne putem obișnui cu fantezia că viața ar trebui să fie mai ușoară decât este. Indiferent de ceea ce alegem să facem "când creștem", ne așteptăm subconștient ca acea cale aleasă să aibă foarte puține obstacole, momente dificile și probleme.

Însă... să vă spun ce mi s-a întâmplat astăzi. Un moment care mi-a schimbat cu adevărat viața. În timp ce eram la piață să îmi fac cumpărăturile, un bătrânel orb cu un cățel a trecut pe lângă mine și s-a oprit la chioșcul de ziare din capătul pieței, atingând felicitările puse la vedere. Pe lângă el au trecut mulți oameni, care păreau să fie induioșați de moment, însă nimeni nu s-a oprit să îl ajute. Un tânăr motociclist, cu părul lung și o jachetă Harley Davidson l-a văzut și a mers direct la el pentru a îl întreba dacă îi poate fi de folos; acesta i-a citit câteva texte de pe mai multe felicitări până când bătrânul a zâmbit și i-a spus "Este perfectă această felicitare. Soția mea va fi foarte fericită!"

În timp ce bătrânul plătea felicitarea, m-am apropiat de bărbatul de 2 metri înălțime și i-am spus "Vă admir amabilitatea."

"Mulțumesc, domnișoară!" mi-a răspuns el cu un zâmbet. "În ultima vreme m-am lăsat condus de instinctul meu. Sunt puțin în grabă și, sincer, l-aș fi lăsat pe bătrânel să se descurce singur sau să îl ajute o altă persoană, însă sufletul meu știe că lucrurile ușoare în viață nu sunt întotdeauna cele mai bune."

Și așa mi-am învățat lecția.

Da, trebuie să faci lucruri mai dificile pentru a fi cu adevărat fericit în viață. Și, cel mai important, niciodată nu trebuie să renunți.

inspiratie material: MarcandAngel.com