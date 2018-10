Există un motiv pentru care oamenii salvează citate motivaționale și inspiraționale și le țin pe birou sau în jurul casei lor - din când în când avem nevoie de puțin ajutor pentru a vedea partea plină a paharului. Hai să recunoaștem - viața poate deveni obositoare, dificilă, poate chiar copleșitoare, așa că orice sfat spus cu bunătate poate fi o inspirație pentru acele momente dificile.

foto interior si prima pagina: PAN Photo Agency, Shutterstock

Am adunat câteva citate de suflet de la persoane celebre. De păstrat și de dat mai departe:

1. Am învățat că în fiecare zi ar trebui să întinzi mâna și să atingi pe cineva. Oamenii au nevoie de o îmbrățișare călduroasă sau doar de o bătaie ușoară și prietenească pe umăr. - Maya Angelou

2. Cu plânsul nu rezolvi nimic, iar îmbrățișările nu te ajută în momentele grele. Fericirea, însă, trebuie împărțită cu oamenii pe care îi iubești. Cu goliciunea și deznădejdea trebuie să te descurci de unul singur. - Angelina Jolie

3. Frica va juca un rol în viața ta, dar tu decizi câtă importanță îi acorzi. Poți să îți petreci o viață întreagă imaginându-ți fantasme, temându-te pentru viitor, dar tot ceea ce va exista vreodată este ceea ce se petrece acum aici, iar deciziile pe care le luam în acest moment sunt bazate pe Iubire sau Frică. - Jim Carrey

4. Fă acel singur lucru pe care crezi că nu îl poți faci. Nu reușești. Încearcă din nou. Fa mai bine a doua oară. Singurii oameni care nu se șifonează sunt cei care nu se urcă niciodată pe funia pentru acrobați. - Oprah

5. Lucruri pe care banii nu le pot cumpăra: bunele maniere, integritate, respect, încredere, răbdare, eleganță, iubire, bunul simț. - Leonardo diCaprio

6. Toată lumea spune că dragostea doare, dar asta nu este deloc adevărat. Singurătatea doare... Respingerea doare... Să pierzi pe cineva doare... Indivia doare...Toată lumea confundă aceste lucruri cu dragostea dar, în realitate, dragostea este SINGURUL lucru din lume care acoperă toată durerea și face pe cineva să se simtă minunat, din nou. Dragostea este singurul lucru din lumea asta care NU DOARE... - Liam Neeson

7. Nu mai am răbdare pentru anumite lucruri, nu pentru că am devenit aroganță, ci pur și simplu pentru că am ajuns într-un punct în viața mea în care nu vreau să pierd mai mult timp cu lucruri care mă nemulțumesc sau mă dor. - Meryl Streep

8. În viața înveți cele mai importante două lucruri: niciodată să nu-ți abandonezi prietenii la greu și întotdeauna să-ți ții gura. - Robert De Niro

9. Dacă aș fi știut că viața mea se va termina în acest fel, aș fi trăit-o așa cum mi-o doream... nu cum m-au sfătuit alții! - Richard Gere

10. Trăim într-o lume în care cu cât muncești mai mult, cu atât te ocupi de mai multe lucruri. Nu mai avem timp să ne bucurăm de nimic. Este o lume nebună. - Al Pacino

11. N-am încercat niciodată să îmi reprim amintirile din trecut, chiar dacă unele sunt dureroase. Nu îi înțeleg pe cei care fug de trecutul lor. Toate lucrurile prin ceea ce treci te ajută să devii persoana care ești. - Sophia Loren

12. Ne temem prea mult și iubim prea puțin. Am devenit atât de atașați și de identificați cu fricile noastre, încât am uitat cum este iubirea adevărată. - Jim Carrey

13. De fiecare dată când mă simt pierdută scot o hartă și o privesc. Mă holbez la ea până ce îmi aduc aminte că viața este o aventură uriașă, că sunt atâtea lucruri de făcut, de văzut. - Angelina Jolie