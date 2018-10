Iata de ce relatia mama – fiica este una deosebita si care sunt cele 5 lucruri pe care sa i le spui fetitei tale care ii vor folosi toata viata:

Spune-i acest lucru mai ales atunci cand face gesturi frumoase, cand ia decizii bune sau cand arata independenta si siguranta de sine. Spune-i ca e frumoasa si atunci cand e ravasita, trista, bolnava sau cand are zile mai proaste.

In acest fel, iti vei invata fetita ca adevarata frumusete salasluieste in interior si in gesturile ei pozitive, nu neaparat in felul in care arata la exterior.

