Exista intotdeauna un „dar”

Iti face complimente si te felicita pentru noua masina, dormitorul proaspat renovat sau schimbarea de look. Cu toate acestea, de fiecare data adauga un „dar”, care are capacitatea de a-ti rapi o parte din bucurie si entuziasm: „Imi place cum ti-ai vopsit dormitorul, dar am auzit ca albastrul nu mai este in trend” sau „Iti sta bine cu noua tunsoare, dar culoarea parca nu ti se potriveste”. Iti sunt cunoscute astfel de formulari?

Nu este nimic gresit sa ai o relatie bazata pe sinceritate deplina cu o prietena buna, dar recunosti un fals prieten prin faptul ca intotdeauna face o remarca negativa care iti rapeste din bucurie. „Critica excesivă este ca o otrava pentru orice relatie”, declara pentru rd.com psihologul Jared DeFife.

