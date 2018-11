Daca face aceste lucruri, inseamna ca esti o persoana cu adevarat norocoasa.

Un barbat care te iubeste cu adevarat te face sa te simti cea mai frumoasa femeie din lume. Niciodata nu te face sa te indoiesti de tine. El te incurajeaza sa iti vezi calitatile, sa te apreciezi si sa te iubesti.

foto: maxbelchenko, Shutterstock

Un barbat care te iubeste cu adevarat isi sterge toate aplicatiile de dating pentru ca isi da seama ca nu mai are nevoie de ele. Nu este interesat de nimeni altcineva si stie ca nu are nevoie de un plan de rezerva deoarece niciodata nu va pune raul in fata si are incredere ca relatia voastra va dura o viata.

Un barbat care te iubeste cu adevarat te apreciaza pentru cine esti, pentru simtul umorului pe care il ai, pentru personalitatea care se ascunde sub chipul tau frumos. Ii place sa petreaca timp cu tine chiar si atunci cand nu isi mai vede mintea de treburi si intotdeauna reuseste sa gaseasca chiar si o clipa pentru a te vedea.

Un barbat care te iubeste cu adevarat se gandeste la tine chiar daca nu esti langa el. Iti trimite mesaje in timp ce este plecat cu prietenii lui si verifica intreaga zi sa se asigure ca esti bine. Iti ofera atentie clipa de clipa, nu doar atunci cand sunteti impreuna.

Un barbat care te iubeste cu adevarat vrea sa stie toata lumea cat de mult tine la tine. Te prezinta familiei sale. Te invita in oras cu persoanele pe care el le cunoaste.

Un barbat care te iubeste cu adevarat raspunde intrebarilor tale fara sa gaseasca scuze intr-o conversatie incomoda. Iti spune adevarul, chiar si atunci cand stie ca iti este dificil sa il auzi. Te respecta suficient pentru a iti oferi toate informatiile in loc sa iti spuna franturi pentru ca situatia sa arate mai bine.

Un barbat adevarat este serios. Nu crede in minciuni, in inselaciune sau manipulare. Iti ofera spatiul de care ai nevoie, te apreciaza pentru cine esti si nu te-ar insela niciodata pentru ca stie ca asta ar insemna inceputul destramarii relatiei noastre.

Un barbat adevarat nu iti ascunde nimic. Te isi pune inima pe tava in fata ta. Iti permite sa vezi partile lui urate. Nu trebuie sa lupti pentru a obtine raspunsuri de la el. Isi da toate mastile jos si este vulnerabil in fata ta.

Un barbat care te iubeste cu adevarat este o persoana in care poti avea incredere. Care te sprijina neconditionat si iti este alaturi in momentele dificile. Care te tine de mana atunci cand ai nevoie. Care iti da sfaturi, insa nu se supara daca faci ce iti dicteaza intuitia. Care vrea sa aiba grija de tine intreaga lui viata.