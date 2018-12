Orice cuplu are nevoie de un plus de inspiratie, de un imbold pentru a iesi din rutina si a se indrepta in directia potrivita. Se intampla de cele mai multe ori ca doi oameni care se iubesc foarte mult si formeaza un cuplu sa uite pur si simplu sa-si arate dragostea.

foto interior si prima pagina: 4 PM production , Shutterstock

Rutina de zi cu zi poate acapara pe oricine, astfel ca gesturile de iubire cad de obicei pe ultimele locuri, grijile si indatoririle urgente devenind prioritati. Pentru foarte multe cupluri viata inseamna munca-acasa-TV-somn.

Dar daca vrei sa iesi din aceasta rutina si vrei sa readuci in prim-plan iubirea dintre voi doi, exista o metoda simpla. Este vorba despre o provocare de 14 zile, in care tu si partenerul tau sa faceti 14 lucruri diferite, menite sa va aduca mai aproape unul de celalalt si sa va reaminteasca de ce sunteti impreuna.