Ne pregatim sa sarbatorim incheierea anului 2018 si, de asemenea, sa onoram un nou inceput. Acesta este motivul pentru care aceasta perioada este plina de rezvolutii. Avem sansa sa dam pagina propriei noastre vieti si sa incepem un nou capitol. Indiferent de visurile si planurile noastre, acest moment este unul de tranzitie si ne ofera sansa de a face unele schimbari magice, puternice si pozitive.

foto interior si prima pagina: Anna Ismagilova, Shutterstock

Am adunat cateva dintre cele mai importante citate pline de motivatie care sa ne ajute sa ne inspiram si sa avem mai multa incredere in noi in acest an:

Maya Angelou:

- Nu există mai mare agonie decât cea de a purta cu tine o poveste nespusă.

- Dacă vrei să fii normal, nu vei afla niciodată cât de minunat puteai fi.

- Izvorul creativităţii nu seacă niciodată. Cu cât extragi mai mult din el, cu atât se umple mai mult.

- Daca nu iti place ceva, schimba-l. Daca nu poti schimba, schimba-ti atitudinea. Misiunea mea in viata nu este sa supravietuiesc, ci sa ma straduiesc cu pasiune, cu compasiune, cu umor si stil.

- Am învățat că, ori de câte ori decid ceva cu inima deschisă, iau de obicei decizia potrivită.

- Indiferent de ceea ce se întâmplă, indiferent de cât de rea pare ziua de astăzi, viața merge în mod sigur mai departe, iar mâine va fi mai bine.

- Dacă mai ai doar un zâmbet în tine, oferă-l oamenilor pe care îi iubești.

Nelson Mandela:

- Nu are sens te mulțumești cu o viață mai puțin prosperă decât ceea ce poți avea.

- Curajos este nu cel ce nu are frică, ci acela care ştie să-şi învingă frica sa.

- Uneori ne întrebăm cine sunt eu ca să fiu strălucitor, superb, frumos, talentat, fabulos? De fapt, cine eşti tu ca să nu fii?

- Teama noastră cea mai mare nu este că nu suntem la înălţimea unei situaţii. Cea mai mare teamă a noastră este că suntem cumplit de puternici. De lumina noastră ne temem, nu de întuneric.

Allan Watts:

- Scopul vieţii este doar acela de a fi în viaţă. Este atât de clar şi de evident şi de simplu. Şi totuşi, toată lumea aleargă de jur împrejur foarte panicată ca şi când ar fi necesar să realizeze ceva dincolo de ei înşişi.

- Viața există doar în acest moment, iar acest moment este infinit și etern, iar momentul prezent este infinit de mic; înainte de a putea să îl asurăm, el a dispărut și cu toate acestea, există pentru totdeauna...

- Să ai credință înseamnă să te încrezi în apă. Când înoți nu te agăți de apă, fiindcă altfel te-ai duce la fund și te-ai îneca. În schimb te relaxezi și plutești.

- Rareori realizam că cele mai intime gânduri și emoții pe care le avem nu sunt de fapt ale noastre. Pentru că gândim în termeni de limbaj și imagini pe care nu noi le-am inventat, ci care ne-au fost date de către societate.

Emily Dickinson:

- Cel mai frumos lucru pe care l-ai putea avea eşti tu însuţi.

- Atunci când ne e sete, ştim cel mai bine cât valorează o picătură de apă.

- Neştiind când zorile vor sosi, deschid fiecare fereastră.

- Daca pot opri o inima sa se zdrobeasca, inseamna ca nu am trait in zadar.