Cand cineva la care tii cu tot sufletul tau pleaca, esti distrusa. In loc sa gasesti motive pentru care a plecat, trebuie sa iti dai seama ca nu te-ai iubit asa cum tu l-ai iubit. Orice persoana care nu este dispusa sa lupte pentru tine nu merita lupta pe care tu vrei sa o duci pentru ea. Orice persoana care doreste sa plece din viata ta nu merita un loc in inima ta.

Pentru ca este atat de simplu: daca te iubeste cu adevarat, te va tine strans in brate in cele mai crunte furtuni. Daca te iubeste, nu va pleca de langa tine. Poate ca are sentimente pentru tine, insa dragostea lui nu a fost suficient de puternica pentru a il determina sa ramana.

foto interior si prima pagina: JLwarehouse, Shutterstock

Cand iubesti profund si intens, nu parasesti atat de usor pe cineva. Esti dispus sa faci tot posibilul pentru a mentine relatia in viata.

Cand cineva te iubeste, nu dispare din viata ta imediat ce apare un obstacol. Din contra - te tine strans de mana si face tot posibilul sa depasiti aceasta problema impreuna.

Cand cineva te iubeste, va sta langa tine si te va ridica de fiecare data cand furtunile te vor pune la pamant. Indiferent de cat de mari sunt problemele din calea voastra, el va continua sa creada in tine, in el, in voi, in iubirea voastra, in relatia pe care ati construit-o cu atat de multa dragoste. Si va ramane alaturi de tine pentru ca stie ca astfel de momente fac relatiile si mai puternice si ca vor veni vremuri mai frumoasa.

Cand cineva te iubeste, tot ce isi va dori va fi sa renunte la tot si sa fie langa tine, sa te ajute in momentele dificile.

Cand cineva te iubeste va face tot posibilul sa pastreze iubirea vie.

Cand cineva te iubeste, nu va pleca atunci cand vei fi in momente mai putin frumoase ale vietii tale... sau cand vei fi greu de iubit. Nu va pleca atunci cand vei avea cea mai mare nevoie de el. Nu va pleca atunci cand Universul va testa dragostea voastra. Nu va pleca atunci cand provocarile vor bate la usa relatiei voastre.

Cand cineva te iubeste, va ramane alaturi de tine indiferent de ce se intampla in viata ta.

Pana la urma, iubirea este o alegere pe care trebuie sa o faci zi de zi.

Daca el nu mai gaseste motive pentru a te pastra in viata lui sau nu mai are incredere in tine, nu te mai apreciaza, nu te mai vede speciala si nu stie daca poate avea un viitor alaturi de tine... o sa te rog sa il lasi sa plece. Nu te ruga de el sa ramana. Nu merita dragostea pe care tu vrei sa i-o oferi.

Crede-ma, in aceasta lume exista o persoana dispusa sa faca orice pentru tine. Sa te iubeasca asa cum meriti. Sa te aprecieze pentru ceea ce esti fara sa incerce sa te schimbe. Sa aiba nevoie de tine asa cum tu ai de el.

In aceasta lume exista o persoana care asteapta cu nerabdare sa creeze un viitor cu tine. Care va ramane cand nori furtunosi vor veni deasupra voastra. Care este suficient de puternic pentru a lupta pentru iubirea voastra.

Trebuie doar sa ai putina rabdare, Universul pregateste un destin minunat pentru tine. Insa ti-l ofera nu cand vrei tu, ci cand esti pregatita sa il ai.