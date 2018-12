Tu te afli printre ele?

Daca anul 2018 a fost un an cu de toate pentru majoritatea dintre noi, anul 2019 va fi unul de-a dreptul minunat. Astrele trimit semne pozitive pentru toate semnele si dupa o perioada haotica si dificila, putem vorbi in cele din urma despre o imbunatatire reala.

Exista cateva semne zodiacale care vor avea mai mult noroc decat celelalte in 2019, in special urmatoarele trei:

foto interior si prima pagina: Avesun, Shutterstock

Leu

Cu sau fara noroc, Leu este si va fi intotdeauna unul dintre cecle mai importante semne ale zodiacului. Un Leu se afla in lumina reflectoarelor indiferent de locul in care se afla si fara a depune prea mult efort sau a face ceva special.

Daca te-ai nascut in zodia Leu, inseamna ca ai o personalitate magnetica si un caracter puternic. Este foarte usor sa te faci placuta, dar este la fel de usor sa ajungi sa fii de nesuportat (mai ales in fata oamenilor care nu pot suporta flerul tau incontestabil).

Chiar daca vei face cateva greseli cruciale in anul 2019, nu vei renunta, ci vei merge mai departe, vei lupta cu obstacolele, vei urca munti si vei persevera in tot ce iti propui. In prima perioada a anului te vei bucura de o serie de oportunitati frumoase pentru caariera ta. Exista dragoste in aer si vei avea un an foarte linistit in ceea ce priveste viata sentimentala.

Sagetator

Sagetatorul este unul dintre cele mai aventuroase semne ale zodiacului. Este un semn cu un mod de gandire liber, profund si foarte imaginatinativ. Se pare ca Sagetatorul nu are limite cand vine vorba de ceea ce isi doreste sau ceea ce vrea sa obtina in viata.

Anul 2019 va fi unul cu multe surprize pentru tine nu doar in cariera, unde ai ocazia sa faci o schimbare radicala ce iti va aduce beneficii imediate, ci si in ceea ce priveste viata sentimentala; in cazul in care esti singura, in curand astrele iti vor scoate in cale sufletul pereche.

Fecioara

Pentru Fecioara anul 2018 a fost unul cu de toate, insa anul 2019 va fi unul cu adevarat extraordinar - si aici ne referim la toate aspectele si planurile vietii.

2019 va fi unul dintre cei mai buni ani pentru Fecioara pentru ca va aduce liniste sufleteasca, bunastare emotionala si multe momente frumoase petrecute alaturi de cei dragi; ai ocazia sa consolidezi relatiile cu cei apropiati, insa sa si incepi noi relatii cu oameni pe care ii admiri si cu care te poti conecta la un nivel profund.

In cazul in care esti singura, in acest an ai ocazia sa intalnesti o persoana cu adevarat speciala.