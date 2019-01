Rezolutiile de Anul Nou pot fi dificil de pastrat si de pus in practica din diverse cauze. In acest an, nu-ti pune o rezolutie nerealista.

Iata care este rezolutia de care are nevoie sufletul tau pentru anul 2019.

foto interior si prima pagina: Irina Alexandrovna, Shutterstock

Berbec - Este timpul ca vocea ta sa fie auzita. Scrie cartea pe care voiai sa o scrii, participa la diverse intalniri sau chiar lanseaza proiectul la care visezi de atat de mult timp. Poti face o schimbare in aceasta lume, ai incredere in tine.

Taur - In acest an propune-ti sa fii mai aproape de oamenii dragi. Sa iti planifici altfel timpul astfel incat sa te poti ocupa de tot ce iti doresti si, in acelasi timp, sa reusesti sa petreci clipe frumoase alaturi de cei care chiar conteaza.

Gemeni - Esti pregatita pentru cateva angajamente romantice in anul 2019. Vrei sa fii iubita, apreciata, rasfatata si, in acelasi timp, vrei sa oferi iubire. Rezolutia ta ar trebui sa fie sa gasesti un barbat langa care poti fi tu insati.

Rac - Este timpul sa iti indrepti atentia asupra oamenilor din viata ta, sa te concentrezi asupra celor care conteaza si sa ii elimini din viata ta pe cei toxici, care te trag in jos. Aminteste-ti, nu conteaza cantitatea, ci calitatea.

- In acest an astrele te sfatuiesc sa iti indrepti zona catre aventura. Sa iti depasesti zona de confort si sa incerci lucruri pe care pana acum le-ai tot evitat: sa calatoresti intr-un loc interesant si indepartat, sa faci lucruri care te fac sa simti ca traiesti cu adevarat.

Fecioara - Romantismul este ghidul tau in anul 2019. Nu te gandi prea mult la angajamente, ci doar traieste momentul. Aminteste-ti ca dragostea nu vine cand vrei tu sa vina, ci cand sufletul tau este pregatit.

Balanta - Pana acum te-ai simtit ca o persoana straina intr-o lume ciudata. Ei bine, acum este momentul sa regasesti pacea de care aveai nevoie in viata ta. Acum, dupa ce ti-ai rezolvat problemele pe plan profesional, indreapta-ti atentia asupra oamenilor pe care i-ai neglijat.

Scorpion - In anul 2019 rezolutia ta trebuie sa aiba legatura cu sufletul tau. Trebuie sa inveti sa traiesti in prezent, sa nu te mai concentrezi atat de mult pe trecut pentru ca nu poti schimba nimic la el sau pe viitor pentru ca nici macar nu stii daca se va intampla.

Sagetator - In acest an trebuie sa inveti sa fii mai prezenta in vietile celor dragi. Sa faci in asa fel incat sa reusesti sa petreci timp si alaturi de cei care conteaza cu adevarat. Promite-ti ca cel putin o data pe saptamana te intalnesti cu cineva la care tii.

Capricorn - Permite-ti ca rezolutia din acest an sa fie sa inveti din aceste lectii si sa devii mai puternica. Sa gasesti in tine puterea de a merge mai departe, sa te ridici, si sa faci pasi mici, dar siguri, pe acest drum numit viata.

Varsator - Permite-ti sa gasesti curajul de a iti pastra promisiunile in 2019. Poti fi un adevarat exemplu pentru oamenii din jurul tau, asa ca in momentul in care ai promis ca vei face o schimbare, este posibil ca multi sa se simta inspirati si sa te urmeze.

Pesti - In acest an iti doresti sa te concentrezi mai mult asupra vietii profesionale. Folosesti timpul pe care il ai pentru oportunitatile care vor aparea la tot pasul. Partenerul de cuplu iti este alaturi si te sustine neconditionat indiferent de drumul pe care vrei sa mergi.