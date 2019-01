Draga mea, as vrea sa nu te mai simti cum te simti in aceste momente. As vrea sa iti pot sterge lacrimile de pe obraji. As vrea sa pot alunga norii si sa opresc furtuna. As vrea sa te imbratisez si sa iti vindec toate ranile pe care le are inima ta. As vrea sa pot sterge trecutul, sa nu te mai gandesti la nimic, sa nu mai stii de nimic. As vrea sa te iau de mana, sa te ridic de jos si sa iti arat cat de aproape esti de ceea ce iti doresti. Luminita aia pe care o cauti cu disperare este chiar in fata ta, trebuie doar sa mai faci cativa pasi pentru a o vedea cat de bine straluceste in intuneric.

foto interior si prima pagina: Violetta Smoliankina, Shutterstock

As vrea sa pot indeparta tot raul din jurul tau.

Dar... ghici ce? Nu pot. Oricat de mult mi-as dori... nu pot. Pentru ca nu iti pot duce bataliile. Pentru ca nu este viata mea.

Calea pe care mergi acum este a ta. Doar a ta. Si oricat de dificila, inspaimantatoare si infricosatoare ar parea, vreau sa ai incredere in tine. Sa nu te dai batuta pentru ca merita. Iti promit ca in tine exista toata puterea si tot curajul de care ai nevoie. Iti promit ca poti mai mult decat crezi. Iti promit ca vei gasi si vei simti lumina pe care o cauti. Iti promit.

Este timpul ca tu singura sa gasesti puterea de care ai nevoie. Sa te ridici de la pamant si sa mergi mai departe. Sa lupti cu toate obstacolele care stau in calea fericirii tale. Sa ai incredere in tine. Sa iti asculti inima si sa te lasi ghidata de sufletul tau cand vrei sa iei o decizie importanta. Nu te da batuta. Fa pasi marunti. Unul in fata celuilalt. Si vei vedea cata putere exista in sufletul tau. Iar atunci cand nu mai poti priveste catre cer. Universul este intotdeauna alaturi de tine; are un plan atat de frumos pentru tine incat nici nu iti va veni sa crezi cand il vei vedea. O sa te rog doar sa nu te dai batuta si sa mai ai putina rabdare.