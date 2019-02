Daca exista un singur lucru pe care ni-l dorim cu totii in viata, indiferent de varsta, sex, cultura sau religie, este acela de a trai o viata mai fericita. Din pacate, nu exista niciun secret magic - in schimb, putem gasi fericirea in momentele in care alegem sa ne concentram pe lucrurile marunte, de zi cu zi.

Iata care sunt cele 5 aspecte esentiale ale unei vieti fericite potrivit lui Carl Jung:

1. Invata sa apreciezi frumusetea din jurul tau

Ideea de a practica recunostinta este in prezent in crestere deoarece tot mai multi oameni devin constienti de beneficiile acestei schimbari in modul de gandire. Aceasta implica renuntarea la trecut (este in urma ta si nu il mai poti schimba) si la viitor (inca nu stii daca se va intampla). In schimb, te concentrezi pe momentul prezent, pe aici si acum, pe frumusetea care exista in jurul tau si pe motivele pentru care trebuie sa fii recunoscator pentru fiecare moment.

2. Gaseste un job cu care te poti mandri

Petreci o parte semnificativa a vietii tale la locul de munca, asadar incearca sa faci o alegere frumoasa, sa gasesti ceva care sa iti aduca bucurie si fericire, cu care te poti mandri cu adevarat. Nu te multumi sa lucrezi doar pentru un salariu sau, si mai rau, din cauza unor norme impuse de societate. Urmeaza-ti inima si fa ceea ce iti place.

Traim intr-o societate care este intotdeauna in continua miscare. Cu asa ritm rapid, este important ca bunastarea ta sa fie in continuare in prim plan. Ai grija de mintea ta deoarece ea este temelia emotiilor tale. Daca, de exemplu, te lupti cu depresia sau cu starile de anxietate, cum poti introduce fericirea in viata ta? Fa-ti timp zi de zi pentru a avea grija de tine - fa o prioritate din asta.

4. Crede in ceva

In Dumnezeu, in Univers, intr-o putere mai mare. Carl Jung a crezut in conceptul lui Dumnezeu, un concept dupa care si-a dat ghidat viata. Poate ca nu impartasesti convingerile sale cand vine vorba de religia organizata, insa pentru a gasi fericirea adevarata trebuie sa crezi in ceva mai mare decat tine - o putere superioara.

5. Construieste relatii puternice si semnificative

Suntem construiti sa ne dorim sa fim in preajma altor oameni. Cu toate acestea, adesea suntem atenti la relatiile pe care le avem. Trebuie sa ai mare grija la oamenii pe care ii accepti in viata ta - unii te pot vindeca, altii te pot distruge. Fa un pas in spate si priveste cercul tau social - daca exista relatii toxice, daca cineva iti influenteaza in mod negativ viata, elibereaza-te de astfel de oameni si relatii.

