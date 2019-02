Învață să te ierți pentru toate greșelile pe care le-ai făcut până acum

Îți este permis să greșești. Îți este permis să eșuezi în sarcinile pe care încerci să le rezolvi din greu. Îți este permis să fii cineva care încă este în căutarea unui drum și a unui scop în viață. Și, cel mai important, îți este permis să te ierți.

Vreau să știi că nu ești o persoană rea. Nu ai un suflet toxic. Nu ești o dezamăgire sau vreun eșec. Ești doar o ființă. Un om. Înveți, crești și îți găsești drumul în viață făcând greșeli. Și este în regulă. Totul va fi bine.

"Actul suprem de curaj este acela de a ne ierta pe noi înșine. Pentru ceea ce nu am fost dar am putea fi. Pentru ceea ce am fi putut face dar nu am făcut. Pot avea puterea de a-mi aminti cu adevărat, de a înțelege, a recunoaște, a ierta și a mă elibera pentru a înainta liber în viitor?" - Kauffman

Învață să te ierți pentru tot ce s-a întâmplat. Pentru toate greșelile pe care le-ai făcut. Pentru toate obstacolele în fața cărora te-ai pierdut. Pentru toți oamenii pe care i-ai rănit. Pentru că nu ai știut pe ce drum să mergi când te-ai aflat la răscruce de drumuri. Pentru că te-ai pierdut. Pentru că nu ai înțeleg la timp care este sensul vieții tale.

Ești om. Ai făcut tot ce ți-a stat în putere. Ești într-un proces continuu de învățare. Greșești și înveți lecții importante. Încă îți cauți drumul corect. Și asta necesită timp. Nu te grăbi. Nu fi rea cu tine. Nu te disprețui. Nu te mustra. Oferă-ți acest timp. Și înțelege că trăiești într-o lume imperfectă.

Nu fi dură cu tine. Nu mai poți da timpul înapoi pentru a schimba deciziile pe care le-ai luat, însă poți alege ce să faci astăzi. Poți alege din nou și din nou. O poți lua de la capăt. Astăzi este puterea ta. Așadar, nu te mai gândi la tot ce s-a întâmplat. Nu te mai tortura cu privire la trecut.

Ce a fost a fost și toată suferința și ura pentru propria persoană nu vor schimba absolut nimic. Din contră, vor înrăutăți lucrurile. Te vor îndepărta de tine. Te vor convinge să nu te mai accepți.

Te rog, ia-o de la capăt. Ai posibilitatea de a te ierta, de a îți învăța lecția și de a lupta pentru ceea ce îți dorești. Alege să fii persoana de care ești mândră și să trăiești viața pe care ți-o dorești. Alege să fii fericită.

Uită și iartă. Acest lucru nu este dificil atunci când este înțeles așa cum trebuie. Înseamnă să uiți de îndatoririle care nu-ți convin și să te ierți pe tine însuți pentru că le-ai uitat. Printr-o practică perseverență și o neabătută hotărâre poți ajunge să faci cu ușurință lucrul ăsta.