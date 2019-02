Sa-ti vindeci sufletul nu inseamna sa uiti. Ci sa nu mai permiti durerii sa iti controleze viata

Te rog, nu asculta oamenii care iti spun sa uiti de problemele tale sau de durerea pe care o simti. Nu poti uita ceva ce te-a schimbat pentru totdeauna, nu poti uita pe cineva care a insemnat TOTUL pentru tine.

Vindecarea este un proces lung, o calatorie de durata. Nu exista nicio cale corecta de vindecare si, in mod realist, nu exista nici o cale corecta de uitare. Nu trebuie sa uiti cea mai profunda durere. Nici nu cred ca poti face asta. Ai suferit si te-ai schimbat mult. Ai sufletul frant, dar ai invatat ce trebuie sa faci pentru a supravietui. Ai invatat ca poti alege sa traiesti si sa lupti pentru fericirea ta. Ai invatat ca la tine este toata puterea.

Vindecarea inseamna ca iti amintesti totul, insa alegi sa nu mai suferi. De fapt, nu te mai doare nimic. Privesti oamenii care te-au ranit si nu mai simti nimic. Nici durere, nici frustrare, nici dorinta de razbunare. Parca nimeni nu mai are nicio putere asupra ta. Nu iti mai pot ruina nici ziua si nici viata. Ai depasit toti demonii si fantomele lor. Nici amintirile nu mai sunt atat de dureroase. Ai scapat de toata toxicitatea care era in ele. Pana la urma, ti-ai dat seama ca toti cei care te-au ranit sunt motivul pentru care ai invatat cele mai importante lectii de viata, printre care si faptul ca iti este mai bine fara ei si ca pe unii oameni trebuie sa ii scoti singura din viata ta pentru a deveni mai buni.

Vindecarea inseamna ca deja stii ca unele bucati din tine nu vor mai fi niciodata la fel, dar asta nu te va opri sa ai incredere in iubire si sa iti deschizi inima, sa crezi din nou in fericire. Vindecarea inseamna ca nu iti este teama sa fii ranita din nou deoarece stii ce trebuie sa faci pentru a iti reveni si mai stii ca viata nu va fi niciodata lipsita de durere; pana la urma, daca nu ar fi durere nu am mai aprecia fericirea adevarata.

Vindecarea inseamna sa iti arati cicatricile inimii frante cu mandrie. Inseamna sa iti spui cu zambetul pe buze povestile dureroase prin care ai trecut. Inseamna sa ierti oamenii care te-au ranit. Inseamna sa nu te lasi definita de toti cei care ti-au frant inima.

Vindecarea sufletului nu inseamna sa uiti... ci din contra, inseamna sa iti amintesti totul. Inca poti zambi. Inca poti iubi. Inca poti oferi dragoste. Inca poti crede. Durerea nu te va impiedica sa traiesti.

Vindecarea iti va aduce aminte ca nimic nu a fost suficient de puternic pentru a iti distruge inima.