Pe 5 martie Mercur intra retrograd in Pesti. Astrele ne ofera a doua sansa la iubire si fericire

Mercur intra retrograd in Pesti pe 5 martie si iese din retrograd pe 28 martie tot zodia Pesti. Iata ce au pregatit astrele pentru semnele zodiacale.

Pregatiti-va pentru o schimbare cosmica importanta in urmatoarea perioada. Afla ce v-au rezervat astrele in functie de zodie.

Berbec - Esti atenta la ce iti dicteaza inima

In aceasta perioada te simti foarte conectata cu inima ta; alegi sa te lasi condusa de intuitie si ajungi sa faci cele mai bune decizii. Solitudinea te poate ajuta sa faci cateva schimbari importante pe plan personal.

Taur - Te concentrezi asupra vietii personale

Intreaga atentie este indreptata asupra vietii personale, unde incerci sa te reconectezi cu persoane din trecut astfel incat sa rezolvi problemele ramase nerezolvate. Este timpul sa realizezi cat de important este sa spui ce ai pe suflet.

Gemeni - Esti atenta la viata profesionala

In urmatoarea perioada vei intelege ce te-a tinut in spate de la atingerea succesului dorit pe plan profesional. Ai multe idei bune pe care iti doresti sa le pui in practica; pregateste-te sa iti asumi mai multe responsabilitati.

Rac - Schimbari interesante pentru tine

Esti mult mai constienta de ceea ce simti si traiesti. Ai mai multa incredere in tine si ajungi sa vezi viata cu alti ochi. De asemenea, este posibil sa iti doresti sa inchizi pentru totdeauna usa trecutului astfel incat sa nu mai suferi din cauza unor lucruri care deja s-au intamplat.

Leu - Esti atenta la tot ce se intampla

Este posibil ca astrele sa te determine sa iti indrepti atentia la toate lucrurile care s-au intamplat, sa iti inveti lectiile. Este timpul sa intelegi de ce anumite lucruri au ajuns la capat si de ce este important sa tai acele legaturi emotionale care nu mai au scop.

Fecioara - Esti atenta la viata personala

Relatiile personale vor fi tema principala a acestei perioada; s-ar putea sa gasesti solutii de rezolvare a problemelor din trecut. De asemenea, este posibil sa te reconectezi cu un vechi prieten sau chiar iubit.

Balanta - Esti foarte productiva

Intreaga atentie este indreptata asupra vietii profesionale, unde incerci sa dezvolti proiecte noi si interesante. Indrazneste sa iesi din zona de confort si revizuieste-ti prioritatile pentru a intelege mai bine care este drumul pe care trebuie sa mergi.

Scorpion - Te exprimi creativ

Problemele legate de viata profesionale pot fi rezolvate cu mare usurinta in urmatoarea perioada, cand reusesti sa iesi din zona de confort si sa te exprimi destul de creativ. Pe plan sentimental, alegerile iti apartin in totalitate cu privire la viitorul pe care vrei sa il ai.

Sagetator - Esti usor confuza

Mercur retrograd intra in casa comunicarii, creand astfel complicatii in timpul conversatiilor si confuzie in gandurile tale. Ramai cu picioarele pe pamant si totul se va rezolva in scurt timp.



Capricorn - Lucrezi la problemele sentimentale

Astrele iti ofera o a doua sansa la iubire. Ai ocazia sa rezolvi problemele pe care le ai cu partenerul de cuplu. In cazul in care esti singura, ai posibilitatea ca in urmatoarea perioada sa intalnesti o persoana foarte interesanta.

Varsator - Esti mult mai atenta la viata financiara

Este posibil ca in aceasta perioada sa fii foarte concentrata asupra veniturilor financiare. Incerci sa gasesti solutii eficiente astfel incat tu sa devii tot mai linistita si relaxata. Viata sentimentala este pe drumul cel bun.

Pesti - Esti foarte atenta la tine

Esti foarte concentrata asupra vietii personale; incerci sa descoperi cine ai fost si cine ai devenit. Te poti simti impinsa sa iei o decizie importanta cu privire la o relatie pe care o ai cu o persoana la care tii tare mult.