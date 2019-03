Semne ca partenerul tau profita de relatia cu tine si nu are ganduri serioase

Inainte sa te arunci cu bratele deschise intr-o relatie ce poate deveni toxica, fii atenta la semnele care iti arata ca partenerul tau profita de relatia cu tine si nu are ganduri serioase.

Sa gasesti dragostea adevarata inseamna sa gasesti acea persoana care ar fi capabila sa faca orice pentru tine, iar tu sa fii trup si suflet implicata in relatia de cuplu, sa-i demonstrezi cat de mult apreciezi ce aveti si cat de recunoscatoare esti ca viata a fost darnica cu tine.

In momentul in care gasesti dragostea adevarata, iti vei da seama cat de simplu este sa scapi de toate lucrurile negative si toxice. Totul este natural si firesc intre doua persoane atunci cand se iubesc si ar fi in stare sa mearga pana la capatul pamantului pentru a-si apara relatia, dar ce te faci cand partenerul tau profita de relatia cu tine si nu are ganduri serioase?

Stiu, probabil ca nu ti-ai pus aceasta intrebare pana acum si poate, ca orice femeie, ai toata increderea ca partenerul tau iti va fi mereu alaturi…

foto main: 4 PM production, Shutterstock