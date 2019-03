Sa vorbesti despre iubire nu este mereu usor daca ai suferit o deceptie, iar inima ta a indurat prea multa durere.

Iubirea inseamna mai mult decat un sentiment ce iti umple sufletul cu bucurie si pofta de viata, iubirea trebuie sa fie ceva firesc, care sa te faca sa tresari de fiecare data cand auzi vorbindu-se despre ea… insa viata este mult mai complicata, iar realitatea te loveste atunci cand te astepti mai putin.

Ai inima ranita de prea multe dezamagiri sau ai crezut intr-un singur om, in EL, cel in ochii caruia vedeai intreaga lume si cel care iti alina visele in fiecare noapte si te incuraja sa te pierzi fara teama in lumea voastra? Cea in care totul era perfect?

La fel ca tine, si eu am simtit gustul amar ce vine odata cu tradarea increderii, am simtit cum pamantul imi fuge de sub picioare si tot ceea ce era stabil s-a transformat usor in nisipuri miscatoare, in nesiguranta, in iluzii dizolvate si in dorinte ce nu aveau sa prinda contur.

foto main: Goran Bogicevic, Shutterstock