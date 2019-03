Nu ii mai judeca pe altii si nici pe tine insati!

Un prim pas pentru a trai o viata mai fericita si mai implinita este sa invatam sa nu mai judecam pe nimeni - sa nu mai aratam cu degetul catre oamenii din jurul nostru si, cel mai important, nici catre noi. Sa invatam sa ii acceptam pe toti pentru ceea ce sunt.

"Dacă îi judeci pe oameni, nu îţi mai rămâne timp să îi iubeşti." - spunea Maica Tereza.

Traim intr-o societate in care tot ce facem apare pe social media. Impartasim cu oamenii din jurul nostru si chiar si cu oamenii necunoscuti tot ce se intampla in viata noastra. Intimitatea aproape ca nu mai exista... si este atat de usor sa privesti din afara si sa iti faci o parere diferita, sa traiesti cu o impresie total gresita, sa interpretezi un moment cum nu trebuie interpretat. De asemenea, ajungem sa judecam oamenii din jurul nostru pentru ca nu traiesc asa cum traim noi - sau pentru ca nu fac alegerile pe care noi le-am face.

Exista numeroase modalitati de a oferi iubire in jurul tau, insa noi am selectat cele mai importante variante pentru a face o schimbare majora in viata ta. Este timpul sa te opresti si sa nu ii mai judeci pe altii si nici pe tine insati si sa traiesti o viata frumoasa, implinita, plina de iubire si optimism.

1. Alege sa ai un suflet bun

Empatia este o calitate care lipseste tot mai des in societatea de astazi. Pentru a fi deschis si a intelege care este drumul prin viata al unei persoane, mai intai trebuie sa inveti sa simti ce simte si ea. Imagineaza-ti cum este viata ei, prin ce a trecut, cate a indurat. Empatia este o forma minunata a dragostei, insa putin vulnerabila, motiv pentru care din acest motiv oamenii tind sa o evite cat de mult pot.



2. Priveste situatia cu alti ochi

Renunta la tot ce stii si simti cu privire la o persoana - fie ca este vorba despre durere, despre iubire, despre suferinta, despre ura, despre rautate. Incearca sa vezi persoana din fata ta cu alti ochi - ca si cum ai vedea-o pentru prima data. Ofera-i inca o sansa si lasa in spate tot trecutul.

Daca renunti la toate ideile negative despre cineva vei intelege cat de multe lucruri se pot schimba in relatia voastra - va exista din nou liniste si pace. Si cu siguranta aceste emotii aduc fericire.

3. Descopera care este motivul pentru care judeci

Uneori aceasta etapa este una dintre cele mai dificile si se poate desfasura pe o perioada destul de lunga de timp deoarece trebuie sa fii sincera cu tine si sa privesti adanc in sufletul tau sa descoperi motivul adevarat pentru care judeci alti oameni sau chiar pe tine insati - de cele mai multe ori judecata este strans legata de alte bagaje psihologice cu care ai avut de-a face in trecut.

Cum iti dai seama de unde vine aceasta judecata? Ei bine, cel mai adesea, astfel de sentimente sunt inradacinate intr-un loc de frica - poti incepe prin a iti pune intrebari cu privire la frica: de ce simti asta, de unde vine, cum poti scapa de ea.

foto main: Cristina Conti, Shutterstock