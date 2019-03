Ai rabdare pentru ca lucrurile se vor rezolva

Ai rabdare. Permite Universului sa iti aduca ceea ce ai nevoie atunci cand esti pregatita sa primesti acele lucruri.

Nu te grabi. Nu alerga in stanga si in dreapta ca lumea sa iti dea toate raspunsurile. Nu te concentra pe problemele pe care le ai sau pe obstacolele mult prea mari pe care simti ca nu le poti depasi. Nu risipi timp intrebandu-te daca visurile tale sunt oare de neindeplinit. Nu lasa anumiti oameni sa iti spuna ce sau cum sa faci.

Nu te pierde in detalii. Nu privi cum timpul trece pe langa tine. Nu lasa pe nimeni sa iti puna pe pauza dorintele, gandindu-te ca te vei concentra atunci cand va veni momentul sau cand tu vei fi pregatita pentru ca sincer nu exista niciodata acel moment perfect. Momentul este acum. Nu te gandi ca Dumnezeu iti ofera visul pe o tava de argint in timp ce tu stai si astepti sa iti pice din cer.

Nu fi pasiva, ci invata sa ai rabdare. Exista o mare diferenta. O persoana pasiva permite vietii sa se intample. O persoana rabdatoare intelege ca sincronizarea nu se va alinia cu a sa, accepta asta insa, in acelasi timp, alege sa isi traiasca viata, sa viseze si sa continue sa crede in timp ce asteapta.

Ai rabdare. Permite Universului sa iti aduca ceea ce ai nevoie atunci cand esti pregatita sa primesti acele lucruri.

Permite vietii sa se intample... insa nu sta cu mainile in san. Nici vorba. Gandeste planuri. Pune in practica idei. Fa schimbarile necesare. Asigura-te ca lucrurile se intampla pentru tine.

Ai rabdare. Intelege ca lucrurile nu vor functiona intotdeauan asa cum iti doresti, iar acest lucru este in regula. Accepta ca timpul sa isi joace cartea. Ai incredere in Dumnezeu, ai incredere ca ai gasit calea chiar si atunci cand nu stii incotro sa mai mergi. Ai incredere in planul divinitatii pentru El stie mai bine de ce ai nevoie.

Ai rabdare si nu uita ca uneori poti avea totul, alteori nu vei avea nimic. Uneori vei avea totul, alteori nu vei avea nimic. Uneori nu vei sti incotro sa mai mergi, dar acesta este farmecul vietii. Fiecare moment este unul special.

Ai rabdare, insa nu lupta pentru visurile tale. Nu visa la lucruri fara sa indraznesti sa iesi din zona de confort, sa faci un pas oricat de micut pentru a lupta pentru ele.

Mergi mai departe. Continua. Crede. Lupta. Si traieste asa cum iti doresti sa traiesti.

foto main: Volodymyr Tverdokhlib Shutterstock