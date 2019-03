Cele 3 zodii norocoase in dragoste in luna aprilie. Totul se schimba pentru ele

Iată care sunt cele mai norocoase semne zodiacale în iubire în luna aprilie.

Ești curioasă dacă te afli printre ele?

Taur - Pregateste-te pentru o luna plina de pasiune

Conjunctura astrala din luna aprilie favorizeaza viata sentimentala, motiv pentru care ar fi bine sa lasi pe plan secund macar in aceasta perioada planul profesional si sa te concentrezi asupra celui mai important lucru din lume: iubirea. Partenerul de cuplu iti poate face o propunere care va va apropia si mai mult si va va ajuta sa planificati un viitor minunat impreuna.

In cazul in care esti singura, pregateste-te sa iesi din zona de confort si sa intalnesti persoane noi si foarte interesante.

Rac - Iubesti cu pasiune

In luna aprilie, iti dai seama ca iubirea este magica. Insa nu orice fel de iubire - ci iubirea sincera, reala, adevarata, cea care vine din adancul sufletului. Este momentul sa privesti in adancul sufletului tau si sa iti exprimi dorintele inimii fara sa te gandesti la ce spun cei din jurul tau. Ofera dragoste cu toata fiinta ta si vei vedea cum totul in jur va radia optimism si fericire.

In relatia cu partenerul de cuplu, alegi sa fii tu insati, sa renunti la masti si sa nu te mai ascunzi. Discutiile sunt tot mai profunde, mai ales ca amandoi sunteti pe aceeasi lungime de unda si va concentrati asupra planurilor de viitor.

Sagetator - Esti pregatita pentru toate schimbarile care urmeaza

Este posibil ca in aceasta perioada sa faci cateva schimbari in viata sentimentala; atat tu, cat si partenerul de cuplu ati fost destul de ocupati in ultima perioada, motiv pentru care ajungeti la concluzia ca este timpul pentru o modificare astfel incat sa nu mai exista aceasta mica prapastie intre voi. Faceti compromisuri serioase pentru a avea mai mult timp unul pentru celalalt.

In cazul in care esti singura, la jumatatea lunii aprilie ai sansa sa intalnesti o persoana cu adevarat speciala, de care te vei indragosti pana peste cap. Sentimentele sunt reciproce.

