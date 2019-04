Nu uita niciodata ca Dumnezeu te iubeste

Cand Dumnezeu pare sa nu iti raspunda rugaciunilor tale, tine minte ca el este ocupat cu a ne face viata mai buna.

Acesta este un mesaj pentru tine, draga mea. Si as vrea sa il citesti in acele momente in care simti ca nu mai poti duce. Ca nu mai ai putere de a te ridica de la pamant. Ca sunt prea multe lucruri dificile care se intampla in jurul tau. Vreau sa stii ca cineva te iubeste. Cuiva ii pasa de tine chiar si in acele zile in care nu mai crezi in el. El vede prin ce treci, iti intelege suferinta si este acolo, chiar daca nu simti asta.

Acesta este un mesaj pentru tine draga mea. Pentru acele momente in care simti ca lumea se destrama chiar in fata ochilor tai, in care orice ai face nu reusesti sa mai vezi luminita de la capatul tunelului si te gandesti ca nu, nu este o zi grea, ci o viata grea. Pentru toate noptile nedormite din cauza durerii. Crede-ma cand iti spun ca el este ACOLO.

El intelege. El asculta. El simte fiecare emotie pe care sufletul tau o simte. De fiecare data cand privesti catre cer si te rogi sa se intample un miracol. El asculta orice cuvant tacut pe care il poarta inima ta. Momentul prin care treci acum este temporar; este un moment facut special pentru a te ajuta sa inveti lectiile potrivite, care te vor ajuta sa te formezi, sa fii mai puternica, sa ai mai multa incredere in tine, sa intelegi cine esti cu adevarat si de ce ai nevoie.

Uneori in viata trebuie sa pierdem aproape tot ce avem pentru a gasi ce avem nevoie cu adevarat.

Cand Dumnezeu pare sa nu iti raspunda rugaciunilor tale, tine minte ca el este ocupat cu a ne face viata mai buna. Poate ca nu ii simti prezenta in acele momente extrem de dificile, insa crede-ma ca el inca este acolo. Va fi acolo intotdeauna. Nu te-a parasit nici macar o secunda. De fapt, iti amintesti de acei oameni care au ramas alaturi de tine, te-au sustinut, ti-au fost aproape si ti-au spus ca totul va fi bine? Ei bine, ei sunt lucrarea lui. Ei sunt trimisi de el pentru a iti da putere, de a te ridica si a merge mai departe. Pentru ca el nu isi doreste niciodata sa renunti. Din contra - vrea sa vada cum lupti cu toate greutatile. Vrea sa ai un zambet real pe buze. Vrea sa fii fericita. Vrea sa ai viata pe care ti-o doresti.

O sa te rog sa nu renunti. Mergi mai departe indiferent de cat de inalt este muntele pe care il ai in fata. Pentru ca vremurile rele nu dureaza pentru totdeauna. Poate ca aceasta lume este una dificila, poate ca esti coplesita de probleme, poate ca simti doar durere in inima ta. Dar permite-mi sa iti amintesc o samanta de bunatate adanc in sufletul tau si nu va muri niciodata. Permite-i sa infloreasca. Sterge-ti lacrimile si continua-ti drumul. Maine va fi mai bine.

