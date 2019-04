Uneori nu trebuie sa spui nimic unei persoane care sufera. Dar fii acolo pentru ea, in tacere

Tacerea este puternica, este suficienta si este curajoasa. Este dovada ca ii simti fiecare sentiment pe care il exprima, ca traiesti ce traieste si el, ca te conectezi cu el la un nivel atat de profund incat nu trebuie sa mai spui nimic. Doar sa fii acolo oricand.

Ce faci in momentele in care o persoana care sufera, care este la pamant, care nu stie cum sa se ridice de jos, care a pierdut pe cineva, care are inima sfasiata vine la tine si iti spune despre toata durerea? Intr-un astfel de moment tu devii martora. Tu asculti. Si oare mai poti face si altceva? Afla in urmatoarele randuri.

Puterea ascultarii

Ascultarea este actul mic, dar puternic, de a fi prezent in viata unei alte persoane, de a fi acolo cand iti vorbeste despre experienta sa (fie durere, bucurie, confuzie sau tristete - emotia speciala nu este prea importanta). Aceasta prezenta - de multe ori nu tine cont de capacitatea de a relationa sau de a intelege - este suficienta pentru a readuce in sufletul tau sentimentul unei experiente umane mai mari si de a te scoate din lumea ta in care poate credeai ca esti singura. Acest lucru se datoreaza faptului ca, de obicei, atunci cand cautam sprijin nu cautam pe cineva pentru a ne rezolva problemele. Ci cautam pe cineva care sa ne asculte problemele.

Vrem doar sa stim ca cineva este acolo si ca nu suntem singuri, nu suntem izolati.

Un bun ascultator este constient de faptul ca nu trebuie neaparat sa ofere solutii sau sfaturi. De fapt, rezolvarea problemelor este adesea cel mai mic raspuns. Puterea reala a ascultarii tine cont de relatia dintre cei doi, de contactul vizual, de prezenta, de tacere si de atentia nedivizata. Toate aceste lucruri spun "Nu, nu esti singura. Sunt aici alaturi de tine."

Puterea de a fi vazut

Suntem obligati sa pastram o parte din noi insine deoarece ne temem ca unele lucruri nu vor fi intelese de oamenii din jurul nostru. Ne temem ca aceste parti ale noastre sunt diferite, ciudate intr-un fel sau ca sunt sunt ceva cu care ne este rusine. Cand indraznim cu curaj sa impartasim aceste partim, cautam o mana de ajutor - o persoana care sa confirme ca ne intelege, ca suntem "normali", ca ne putem elibera de rusinea pe care o simtim, ca putem fi vazuti asa cum suntem noi cu adevarat.

A asculta pe cineva fara judecata inseamna sa ii oferi puterea de a fi vazut. In acest fel ii afli experienta si ii spui ca ii esti alaturi indiferent de ce sau cine este; nu fugi, ci din contra - il apreciezi pentru curaj si ii demonstrezi ca nu trebuie sa ii fie teama. Este un suflet.

Puterea tacerii

In mijlocul intelegerii exista tacere.

Este dificil sa stai cu cineva in durere fara sa incerci sa faci nimic pentru el. Cu toate acestea, uneori este cel mai bine sa il lasi sa isi descarce sufletul fara sa spui nimic. Tacerea este puternica, este suficienta si este curajoasa. Este dovada ca ii simti fiecare sentiment pe care il exprima, ca traiesti ce traieste si el, ca te conectezi cu el la un nivel atat de profund incat nu trebuie sa mai spui nimic. Doar sa fii acolo oricand.

