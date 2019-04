Nu tine durerea in sufletul tau. 7 Sfaturi pentru ierta si a merge mai departe

Concentrandu-ne pe ce s-a intamplat ajungem sa ne simtim epuizati fizic si emotional. In plus, ajungem sa afectam si relatiile actuale si viitoare.

"Cum a putut face asa ceva?", "Ar trebui sa plateasca pentru tot.", "Nu voi ierta niciodata.", "Cum sa mai am incredere in cineva vreodata?".

Toate aceste ganduri si multe altele pot sa treaca prin mintile noastre si sa ne chinuiasca dupa ce am suferit o nedreptate. Suntem agitati de manie, resentimente, neliniste, disperare si ganduri de razbunare. Simtim ca ne este aproape imposibil sa depasim durerea si nici macar nu ne gandim la posibilitatea de a ierta.

Cu toate acestea, ajungem sa ne facem mai mult rau decat bine.

Iertand te eliberezi de legaturile gandurilor tale rele, de furia infricosatoare, de deprimare, de anxietate. Iertarea iti poate permite sa fii din nou libera. Cheia este la tine. Permite-i inimii tale sa se vindece.

Iata cateva sfaturi care te vor ajuta sa ierti si sa mergi mai departe cu viata ta:

1. O componenta vitala a iertarii este recunoasterea faptului ca s-a intamplat ceva nedrept si ca nu ar trebui sa se mai intample.

2. Incearca sa acorzi o atentie majora sentimentelor tale fara sa te judeci pentru ceea ce simti.

3. Poti ierta mai usor daca ajungi sa pui in balanta argumentele pro si contra ale razbunarii la care te gandesti (razbunarea nu este niciodata buna).

4. Poti ierta chiar si atunci cand te simti furioasa si ranita. Mintea rationala ia decizia inainte ca inima sa depaseasca momentul. Compasiunea pentru persoana care ti-a gresit vine mai tarziu de cele mai multe ori.

5. Iertarea nu inseamna ca permiti ca acest lucru sa se mai intample. Nici vorba. Inseamna ca alegi sa mergi mai departe cu viata ta, sa nu traiesti in trecut, prinsa de niste amintiri dureroase care nu iti fac niciun bine.

6. Iertarea nu inseamna ca nu condamni persoana care te-a ranit. Ea este in continuare responsabila pentru greselile facute.

7. Aminteste-ti ca nu esti singura in acest proces de iertare si vindecare. Daca ai nevoie, cere ajutorul unei persoane in care ai incredere si in fata careia iti poti deschide sufletul.

foto main: andrey_l, Shutterstock