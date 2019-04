El nu este perfect. Nu esti nici tu perfecta si voi doi nu veti fi niciodata perfecti. Dar daca el te poate face sa razi macar o data, te face sa gandesti macar de doua ori, daca admite ca este uman si ca mai face greseli, tine-l si da-i cat poti de mult.

Cred profund ca doar o data in viata gasesti pe cineva care sa iti transforme complet lumea. Ii spui lucruri pe care nu le-ai impartasit niciodata cu un alt suflet si absoarbe tot ce spui si vrea sa asculte mai mult. Impartiti sperante pentru viitor, visuri care nu se vor implini niciodata, obiective care nu au fost niciodata atinse si multiplele dezamagiri pe care vi le-a pus in cale viata. Cand se intampla ceva minunat tot ce iti doresti este sa ii spui si lui despre asta, stiind ca va impartasi entuziasmul tau. Nu ii este teama sa planga cu tine cand suferi sau sa rada cu tine cand te porti ca un copil. Niciodata nu iti raneste sentimentele si niciodata nu te face sa simti ca nu esti destul de buna, suficient de buna, ci mai degraba te ajuta sa evoluezi si iti arata lucrurile care te fac speciala si frumoasa.

In relatia voastra nu exista niciodata presiune, gelozie sau concurenta, ci doar o liniste profunda atunci cand sunteti unul langa altul. In preajma lui poti fi tu insati, fara masti, fara perdea. Nu iti faci griji cu privire la ce crede despre tine pentru ca stii ca te iubeste pentru ceea ce esti.

Lucrurile care par nesemnificative pentru majoritatea oamenilor, cum ar fi un biletel cu un mesaj dragut, o melodie simpla sau o scurta plimbare devin comori de nepretuit care raman in siguranta in inima ta pentru a le pretui pentru totdeauna.

Amintiri din copilaria ta revin la suprafata si sunt atat de clare si de vii... simti ca traiesti din nou, ca te bucuri de viata. Culorile par mai stralucitoare, mai puternice. Rasul pare sa faca parte din viata de zi cu zi, unde inainte era atat de rar sau aproape ca nu exista deloc.

Un apel telefonic in timpul zilei te ajuta sa reusesti sa treci peste o zi lunga de munca si intotdeauna iti pune un zambet pe fata. In prezenta lui, nu ai nevoie sa vorbesti non stop; esti doar fericita pentru ca el face parte din viata ta.

Lucruri care nu te-au interesat niciodata par sa devina fascinante acum deoarece stii ca sunt importante pentru aceasta persoana care este atat de speciala pentru tine.

Te gandesti la el clipa de clipa si in tot ceea ce faci. Lucrurile simple il aduce in mintea ta ca un cer albastru, ca un vant bland sau chiar ca un curcubeu dupa o furtuna.

Iti deschizi inima pentru ca stii ca exista o sansa sa fie franta intr-o zi pentru ca vrei sa simti dragoste si bucurie asa cum nu ai simtit pana acum. Iti dai seama ca a fi vulnerabila in iubire este singura modalitate de a permite inimii sa simta placerea adevarata care este atat de reala incat te sperie.

Gasesti putere in a sti ca ai langa tine un adevarat prieten si, eventual, un partener de suflet care va ramane loial pana la sfarsit. Viata pare complet diferita, incitanta si merita sa fie traita din plina. Singura ta speranta este sa stii ca el face parte din viata ta.

- un citat de Bob Marley

