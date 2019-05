Cand te simti pierduta... mergi incotro te ghideaza inima

Da, doare. Dar acum este momentul sa mergi mai departe. Plangi cat simti ca este nevoie... plangi pana nu mai ai lacrimi de varsat. Apoi aduna-ti puterile si mergi mai departe. "Incotro?" ma vei indrepta. Incotro iti spune inima ta. Lasa-te ghidata de ea, stie cel mai bine de ce ai nevoie pentru a fi fericita.

Iti este greu sa mai vezi luminita de la capatul tunelului? Nu stii care este drumul pe care vrei sa mergi? Nu mai intelegi ce este bine si ce este rau? Incotro sa o apuci cand toate caile par neclare si ceasul ticaie? Ce sa intelegi cand nu gasesti raspunsurile potrivite la intrebarile tale?

Iti este dificil, stiu. Totul in jur pare incert. Nu mai poti avea incredere in nimeni. Te indoiesti pana si de propriul glas. Parca toata lumea este impotriva ta. Noptile au devenit deja albe. Timpul trece clipind. Simti ca esti in acelasi loc, ca te invarti in cerc, si vrei sa faci ceva in aceasta privinta - insa parca nu mai ai puterea de a face niciun pas. Totul doare si in sufletul tau nu mai gasesti niciun pic de speranta, de incredere, de rabdare.

Ce ai de facut? Ai ajuns intr-un punct si nu poti trece peste el. In fata ta parca sunt construite ziduri care ating cerul, iar aripile sunt prea slabite pentru a te inalta atat de sus. Ce poti face cand totul in jurul tau este o furtuna cu nori gri? Cum sa vezi soarele daca nici macar capul nu ti-l poti ridica de pe perna?

Nu, nu esti pierduta. Este doar un moment dificil, nu o viata dificila. Fii mandra de tot ce ai realizat pana acum, de toate luptele pe care le-ai dus, de toate bataliile pe care le-ai avut. Fii mandra pentru ca ai ajuns atat de departe. Ai reusit sa ramai pe linia de plutire.

Priveste tot inainte. Fa un pas... oricat de micut va fi el va conta enorm. Mergi mai departe. Nu te da batuta. Si nu uita sa ai incredere in inima ta pentru ca ea te va ajuta sa lasi in spate furtuna si sa desenezi un curcubeu pe cerul tau.