Renunta sa mai crezi ca nimeni nu te poate iubi

Nu te gandi ca nimeni nu te poate iubi. Adevarul este ca iti este frica sa fii iubita de cineva si sa fii din nou ranita.

Ne place sa ne ascundem de ceea ce ne sperie cel mai mult, de temerile care ne fura somnul noaptea si ne bantuie visurile. Ne este greu sa mai avem incredere in oameni dupa ce am fost raniti de atat de multe ori, motiv pentru care ajungem sa construim in jurul inimilor noastre pereti inalti si ziduri care sa ne protejeze.

Stiu, iti place sa te ascunzi de dragoste pentru ca nu mai poti indura o alta suferinta, o alta durere, o alta despartire. Iti este teama de acel moment in care iti spune ca nu esti aleasa inimii lui si ca ar fi mai bine sa mergeti pe drumuri separate. Preferi sa nu ii mai oferi inimii tale speranta unei noi iubiri pentru ca nu stii cat mai poate indura.

Spui ca nimeni nu te poate iubi... insa aceasta este doar o scuza pentru toata teama pe care o simte sufletul tau.

Stiu ca tanjesti dupa iubire, iti doresti iubire pentru ca este cel mai natural lucru pe care o persoana o poate face. Simti nevoia unei imbratisari calde dupa o zi dificila, a unui sarut sincer dupa un moment stresant, al unei persoane care sa iti spuna ca totul va fi bine in clipele cu adevarat dureroase.

Iti spun ca nu ai nimic de pierdut daca darami toate aceste ziduri pe care le-ai construit in jurul inimii tale si ii permiti din nou sa iubeasca. Vei avea doar amintiri de castigat.

Da, durerea ne sperie pe toti... dar nu refuza dreptul la iubire si la fericire doar pentru ca iti este teama. Nu ii face asta sufletului tau. Nu iti face asta tie.

Nu te gandi ca nimeni nu te poate iubi. Nu iti mai fi teama de iubire. Nu poti permite temerilor tale sa iti controleze viata. Viata inseamna sa traiesti fara teama sau regret. Viata inseamna sa iesi din zona de confort si sa fii tu insati. Viata inseamna sa creezi cele mai frumoase amintiri posibile. Viata inseamna sa traiesti pentru ceva mai maret decat fricile tale.

Nu te gandi ca nimeni nu te poate iubi... pentru ca poate cineva deja o face.