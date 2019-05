Cele trei zodii norocoase ale lunii mai. Lucruri minunate urmeaza sa li se intample

Esti curioasa daca te numeri printre ele?

Taur - Luna mai este luna ta

Felicitari pentru o alta calatorie fericita in jurul Soarelui, persoana nascuta in zodia Taur. Este momentul schimbarilor importante, iar Soarele iti ofera energie si te ajuta sa te pregatesti pentru un nou inceput. Cum vei sarbatori?

Cu Soarele, Mercur, Venus si Uranus in semnul tau, esti gata sa cuceresti lumea si sa te bucuri de tot ce urmeaza.

Uranus este aici pentru a te elibera de toate lucrurile care stau in calea visurilor tale. Stiu ca iti place rutina, insa este important ca de data aceasta sa iesi din zona de confort si sa ai incredere in tine. Accepta schimbarea.

Fecioara - Ai multa incredere in tine

Un sezon nou, o schimbare noua. In aceasta perioada iti indrepti atentia asupra vietii personale si incerci sa faci cateva modificari care sa te ajute sa readuci linistea si pacea in sufletul tau. In sfarsit simti ca poti prelua fraiele vietii tale si ca poti avea incredere in tine. Schimba ce vrei sa schimbi, nu pierde timpul stand pe ganduri.

Exista atat de multe oportunitati frumoase pentru tine in acest sezon, insa in cele din urma, depinde doar de tine sa faci acest salt al credintei. Aminteste-ti, astrele sunt de partea ta asa ca nu iti fie teama sa iti urmezi intuitia. Alege cu inima si totul va fi bine.

Capricorn - Esti mai fericita ca niciodata

Esti pregatita pentru tot ce urmeaza? Ultimele doua luni au fost ca un roller coaster pentru tine, dar ghici ce? Acum este randul tau sa sarbatoresti succesul si sa te bucuri de victorii. In sfarsit esti acolo unde iti doresti sa fii.

Pe plan personal, luna mai este o perioada foarte buna pentru a trai asa cum iti doresti. Pentru a fi libera, fericita si linistita. Pentru a iti accepta greselile si a invata din ele, pentru a merge mai departe, pentru a iti urma visurile. Priveste in sufletul tau si descopera de ce are nevoie. Zambeste si numara-ti binecuvantarile.

foto main: Rasica, Shutterstock