Schimbarea pe care sa o faci pe plan sentimental in 2019 in functie de semnul zodiacal

Iata care este cea mai importanta schimbare pe care trebuie sa o faci pe plan sentimental in acest an in functie de zodia in care te-ai nascut.

Berbec - Pune-ti nevoile emotionale pe primul loc Ce surprize iti aduce anul 2019 in functie de luna in care te-ai nascut? Nu este nimic rau sa lasi toate mastile jos si sa iti arati frumusetea sufletului tau. Este timpul sa inveti sa fii vulnerabila, sa ai incredere in persoana de langa tine. Odata ce dragostea va vedea culorile tale adevarate te va iubi si mai mult. Taur - Invata arta compromisului Nu exista un lucru perfect si de cele mai multe ori lucrurile nu merg asa cum sunt planificate. Ce trebuie sa intelegi in acest an este ca este timpul sa iti asumi riscuri, sa faci compromisuri. Ai toata viata inainte, iar posibilitatile sunt infinite. Gemeni - Nu te mai intoarce in trecut Cum te astepti sa mergi inainte cu viata ta daca din cand in cand alegi sa te intorci in trecut? Este timpul sa ingropi ce s-a intamplat si sa ii permiti inimii sa priveasca increzatoare catre viitor, catre inceputuri frumoase. Meriti mai mult, nu uita asta. De asemenea, relatiile tale din trecut nu pot defini niciodata dragostea pe care esti capabila sa o primesti. Rac - Este timpul sa setezi cateva limite Stiu ca este greu pentru tine sa faci asta, insa nu uita ca de fiecare data cand alegi sa te pui pe primul loc iti demonstrezi ca te iubesti un pic mai mult. Iar cand incepi sa te iubesti cu adevarat, totul pare sa prinda sens, iar toate piesele puzzle-ului se aseaza frumos la loc, una cate una. Leu - Ia-ti putin timp si pentru tine Nu uita sa ai grija de tine, de sufletul tau, de inima ta. Nu te oferi in intregime oamenilor din jurul tau pentru ca nu te vei mai iubi. De fapt, nu vei mai avea ce sa iubesti. Vei fi obosita, fara energie. Ia-ti timp si pentru tine, pune-te pe primul loc. Cei dragi vor intelege. Fecioara - Condimenteaza lucrurile Scapa de toata rutina de pe plan sentimental, fii indrazneata, reaprinde pasiunea in viata de cuplu. Nu lasa ca dragostea sa moara; poate fi dificil, insa este cel mai bun lucru pe care il poti face pentru un viitor frumos in doi. Balanta - Gaseste-ti echilibrul Acest an va fi unul destul de incarcat nu doar personal, ci si profesional. Este important sa inveti sa gasesti un echilibru sanatos intre nevoile tale si cele ale partenerului tau. Nu poti avea totul, tine minte asta. Scorpion - Deschide-ti inima Este usor sa te ascunzi de toata lumea, ai ales cand ai trecut prin atat de multe din punct de vedere emotional. Insa aceasta este provocarea ta pentru acest an - sa vezi binele din sufletul oamenilor si sa inveti sa ii iubesti pe cei din jurul tau pentru exact ceea ce sunt. Sagetator - Nu uita ca esti importanta Stii cat timp ti-a luat sa ajungi aici? De ce dai inapoi? De ce nu te pui pe primul loc? Fa-ti o favoare si priveste-te in oglinda. Esti o comoara si este timpul sa iti amintesti de cat de valoroasa esti zi de zi. Este timpul sa te iubesti mai mult.



Capricorn - Invata cum sa faci compromisuri Sa te imparti pe toate planurile poate fi usor dificil pentru tine, iar daca nu esti sincera cu tine atunci nu poti avea o relatie sanatoasa cu oamenii din jurul tau. Daca vrei sa fii fericita, asigura-te sa faci compromisuri. Varsator - Ai incredere in partenerul tau Poate fi dificil pentru tine, insa trebuie sa inveti sa ai incredere in partenerul de cuplu. Te iubeste enorm si nu ar face niciodata nimic care sa te faca sa suferi. Ofera-i libertatea de care are nevoie si toata lumea va fi fericita. Pesti - Asculta-ti inima Nu mai alerga dupa visuri care nici macar nu sunt ale tale. Dragostea este reala, autentica, sincera. De ce incerci sa traiesti o viata care nu este a ta? Urmeaza-ti inima, doar ea stie ce isi doreste cu adevarat si vei vedea cum lucrurile se vor schimba radical si in bine.