5 Exemple de violenta verbala in relatiile sentimentale care cauzeaza anxietate si depresie

Daca simti ca te confrunti cu acest tip de comportament toxic, este momentul sa faci ceva - nu incerca sa ignori sau sa speri ca va disparea. Ia masurile necesare astfel incat sa te asiguri ca primesti comportamentul adecvat pe care il meriti.

Le regasesti la tine?

Astazi ne indreptam atentia asupra violentei verbale in relatiile sentimentale. Daca acest tip de comunicare aspra este repetitiv, el poate avea o influenta negativa asupra increderii nu doar in partenerul de langa tine, ci si in propria persoana si a confortului nostru si poate duce chiar si la aparitia anxietatii sau a depresiei.

Iata cele mai intalnite exemple de violenta verbala in relatiile sentimentale:

1. Esti insultata

Unul dintre cele mai intalnite exemple de violenta verbala este legat de cuvintele insultatoare. Acestea sunt menite sa iti diminueze increderea; multe dintre ele folosite chiar si in mod pasiv pot provoca vatamari grave ale stimei de sine si ale emotiilor. Acest lucru poate actiona ca un efect de domino, provocand perturbari in relatiile viitoare (chiar si ani mai tarziu).

Trateaza aceasta situatie cu maxima sinceritate si clarifica faptul ca partenerul de cuplu are un comportament inacceptabil, nedrept si crud fata de tine. Stabileste o limita astfel incat sa stie ca nu poate continua cu aceasta lipsa de respect.

2. Simti ca trebuie sa fii foarte atenta in prezenta lui

Nu stii cum sa reactionezi si faci tot posibilul sa fii foarte atenta la ce spui sau faci in preajma lui. Acest tip de abordare provine din anxietatea pe care o simti pentru ca stii ca partenerul de cuplu va spune ceva negativ sau rau cu privire la persoana ta. Vorbeste despre aceasta neliniste din sufletul tau si spune-i ca acest comportament trebuie schimbat.

3. Esti criticata sau se fac glume proaste pe seama ta in fata altor persoane

Un alt semn de comportament verbal toxic care poate provoca o reactie emotionala destul de puternica este critica sau chiar glumele proaste la adresa ta in mod frecvent in fata altora. Ce poti face in aceasta situatie - sub nicio forma nu ii raspunzi cu aceeasi moneda, ci incerci sa ii explici modul in care te simti, evidentiind faptul ca nu este in regula sa vorbeasca despre tine asa (nici macar in gluma).

4. Partenerul de cuplu foloseste amenintari pentru a te intimida

Daca o amenintare te face sa iti schimbi comportamentul sau sa actionezi intr-un anumit fel in relatia de cuplu, atunci clar este un semn de agresiune verbala. Nicio amenintare nu trebuie acceptata cu usurinta, iar acest tip de comportament depaseste limitele definite de respect si suport reciproc. Incearca sa nu raspunzi la amenintari si sa te asiguri ca observa si el acest lucru astfel incat sa nu mai incerce sa isi impuna controlul in acest fel.

5. Sentimentele tale sunt neglijate

Un semn important de violenta verbala este modul in care partenerul reactioneaza si comunica in relatia de cuplu, si anume neluand in considerare emotiile si sentimentele tale. Daca te simti nelinistita din cauza tratamentului partenerului fata de tine si simti ca nu esti ascultata, este clar ca iti sunt neglijate sentimentele.

foto main: EstherQueen999, Shutterstock